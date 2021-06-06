Блогерша, которую полюбили за откровенные фото, показала грустную правду спустя 4 месяца после родов
Некогда блог британки Шарлотт Доусон чуть ли не на половину состоял из полуголых фотографий, сделанных в отражении зеркала. И даже беременность и роды не отбили у девушки привычку. Спустя четыре месяца после появления её сына Ноя на свет блогерша вновь поделилась снимком в стиле ню. Но он сильно отличался от того, что привыкли видеть её фанаты.
На инстаграм Шарлотт подписано 1,2 миллиона человек. Большинство из них привыкли к 28-летней девушке как к вечно накрашенной красотке, словно сошедшей с обложки модного журнала, но год назад всё изменилось. Теперь в аккаунте редко встретишь снимки, на которых она "при полном параде". Неудивительно, ведь всё время уходит на новорождённого сына.
Недавно Доусон поделилась кадром, за который её поблагодарят все мамочки. Девушка показала своё тело спустя четыре месяца после родов, не стесняясь ни обвисшего живота, ни растяжек на нём
Пост мигом стал одним из самых популярных в профиле девушки. Менее чем за сутки снимок оценили порядка 90 тысяч человек. Комментарии заполнились комплиментами Шарлотт. Ещё одно доказательство, что необязательно быть обладательницей осиной талии, чтобы влюблять в себя тысячи.
Ты даже не представляешь, скольким женщинам ты помогаешь, просто разместив этот пост. Удивительно! И ты выглядишь потрясающе!
Ты прекрасна! Внутри и снаружи
Вы просто великолепны! Большое спасибо за то, что поделились своим телом после родов и помогли нам, мамам, тоже чувствовать себя красивыми 💖💖💖💖
Девушка не стеснялась показывать тело и во время вынашивания своего будущего сына Ноя. На коллаже сверху видно, как выглядела Шарлотт до беременности и на её последнем месяце. Разница поразительная, но даже на этих снимках есть одна общая черта — на обоих фото Доусон выглядит просто великолепно, пишет Daily Mail.
Шарлотт после родов. Фото © Instagram / charlottedawsy
После родов контент в блоге Шарлотт стал ближе к обычным британкам и женщинам по всему миру. Теперь помимо идеальных снимков в вечерних платьях есть и те, на которых Доусон позирует в обычных халатах, что так редко можно встретить в соцсети.
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