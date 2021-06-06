Блогерша, которую полюбили за откровенные фото, показала грустную правду спустя 4 месяца после родов

На инстаграм Шарлотт подписано 1,2 миллиона человек. Большинство из них привыкли к 28-летней девушке как к вечно накрашенной красотке, словно сошедшей с обложки модного журнала, но год назад всё изменилось. Теперь в аккаунте редко встретишь снимки, на которых она "при полном параде". Неудивительно, ведь всё время уходит на новорождённого сына.

Недавно Доусон поделилась кадром, за который её поблагодарят все мамочки. Девушка показала своё тело спустя четыре месяца после родов, не стесняясь ни обвисшего живота, ни растяжек на нём

Фото © Instagram / charlottedawsy

Пост мигом стал одним из самых популярных в профиле девушки. Менее чем за сутки снимок оценили порядка 90 тысяч человек. Комментарии заполнились комплиментами Шарлотт. Ещё одно доказательство, что необязательно быть обладательницей осиной талии, чтобы влюблять в себя тысячи.

Ты даже не представляешь, скольким женщинам ты помогаешь, просто разместив этот пост. Удивительно! И ты выглядишь потрясающе! Katbeb

Ты прекрасна! Внутри и снаружи Tanyabardsley7

Вы просто великолепны! Большое спасибо за то, что поделились своим телом после родов и помогли нам, мамам, тоже чувствовать себя красивыми 💖💖💖💖 Lisaslifechange

Фото © Instagram / charlottedawsy

Девушка не стеснялась показывать тело и во время вынашивания своего будущего сына Ноя. На коллаже сверху видно, как выглядела Шарлотт до беременности и на её последнем месяце. Разница поразительная, но даже на этих снимках есть одна общая черта — на обоих фото Доусон выглядит просто великолепно, пишет Daily Mail.

Шарлотт после родов. Фото © Instagram / charlottedawsy