Мама придумала уловку, чтобы сын не выходил из дома в пандемию, и в этом ей помог парикмахер

Во время сложной эпидемиологической обстановки не все взрослые могут заставить себя соблюдать необходимые рекомендации, несмотря на смертельную угрозу. Ещё хуже обстоит ситуация с детьми.