Мама придумала уловку, чтобы сын не выходил из дома в пандемию, и в этом ей помог парикмахер
Во время сложной эпидемиологической обстановки не все взрослые могут заставить себя соблюдать необходимые рекомендации, несмотря на смертельную угрозу. Ещё хуже обстоит ситуация с детьми.
Замучившаяся родительница из Гаосюна, Тайвань, пошла на крайние меры, чтобы её 15-летний сын не бродил по улицам во время пандемии. Она отвела подростка к парикмахеру и попросила, чтобы тот сделал стрижку, после которой мальчик просто не осмелился бы выходить.
Мастер поддержал сомнительную затею. И сначала они с клиенткой решили выбрить её сыну на голове надпись CoViD-19. Однако вскоре отказались от этой идеи, сочтя её провальной, пишет World of buzz. Они предположили, что подросток, наоборот, побежит показывать подобное творение своим приятелям.
Фото © Facebook / 高雄五甲大小事
В итоге парикмахер и родительница придумали "гениальный" выход — сделать мальчику стрижку "старик", с которой он точно не рискнёт показаться на глаза сверстникам. Подростку побрили верхнюю часть головы, оставив растительность только на висках и внизу, словно он облысел.
Школьник был в шоке и сказал, что выходить теперь и правда не хочет. А пользователи Сети сочли, что мама и мастер поступили жестоко. Однако некоторые отметили, что подобные меры могут уберечь мальчика и его семью. К тому же волосы вскоре отрастут.
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