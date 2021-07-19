Поток мигрантов в Литву обеспечивают базирующиеся на территории страны преступные группировки. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя обвинения со стороны Вильнюса в причастности Минска к нелегальной миграции.

"Если они — литовцы, поляки, немцы или французы — хотят скрыть истину, можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя", — приводит БелТА слова белорусского лидера.

При этом Лукашенко отметил, что причастность преступников в Литве к проблеме нелегалов представляется весьма очевидной. В случае, если Вильнюсу потребуется помощь, Минск её окажет, однако, как заверил президент республики, уже не на безвозмездной основе. Он также добавил, что со стороны Литвы как минимум нелогично требовать от Белоруссии защиты от мигрантов, так как против республики были введены санкции. "Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю", — отрезал белорусский лидер.