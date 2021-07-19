Под Питером нашли подземную тюрьму с крематорием размером с человека, и от этих фото бросает в дрожь

Снаружи дом в посёлке Новый Петербург во Всеволожском районе Ленинградской области выглядит непримечательно — мародёры растаскали его по дощечкам. Но то, что находится над уровнем земли, — далеко не самое интересное. Под строением спрятан бетонный бункер — частная подземная тюрьма.

На фотографии ниже видны большие белые ворота. Чтобы попасть "в подземелье", для начала нужно войти в них.

Фото © 47news

Ещё несколько лет назад, войдя в "гараж", не знающий человек не заметил бы ничего подозрительного — просто пол. Но стоило активировать механизм, гидравлика опускала один край бетонной пластины и открывала вид на подземелье. Сейчас дом обесточен, так что прибывшие журналисты увидели всё сразу, включая воду, залившую все помещения. Дальше изучать бункер пришлось "вплавь".

Фото © 47news

После съезда — просторное помещение, в котором легко поместится машина или даже микроавтобус. Дальше — три входа в настоящие камеры.

Фото © 47news

В камерах были установлены стальные двери, а в них — замки, как в "Крестах". А также предусмотрено место для охраны, разъёмы для компьютеров и видеонаблюдения.

Фото © 47news

Крематорий с человеческое тело

Журналисты пообщались с соседями и выяснили, что в прошлом году на территории работал Следственный комитет. Связавшись с органами, издание выяснило, что камерами дело не ограничилось. За домом стояла баня, или, вернее сказать, напоминающая её постройка. Внутри — потайной лаз, по которому можно было попасть в колодец глубиной в несколько бетонных колец. На его дне находилась печь, в которую легко помещался человек.

Фото © 47news

В органах якобы сообщили о результатах экспертизы "биологических останков", найденных в печи. Однако чьих именно, не уточнили. Сейчас на месте бывшего крематория — огромная яма, которую закапывали явно не вручную.

Фото © 47news