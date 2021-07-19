Путин поручил до конца года решить вопрос с ипотекой на частные дома

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что правительство вместе с Центробанком и регионами до конца года проработает программу ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Речь об этом зашла в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин напомнил, что эта тема обсуждалась на недавнем съезде "Единой России" и тогда речь шла в том числе о доступе людей к льготному кредитованию.

"Я рассчитываю как раз на то, что до конца года вы вместе с Центральным банком это отработаете и с регионами", — заявил российский лидер, обращаясь к курирующему эту тему вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Хуснуллин в свою очередь доложил, что пакет необходимых документов уже подготовлен, но запуск продукта, по его словам, надо разделить на две части — строительство профессиональными застройщиками и обычными гражданами на своих участках, которые на сегодняшний день не размежёваны.

"До конца года мы этот продукт просто обязаны запустить", — заверил президента Хуснуллин.