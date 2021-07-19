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Путин поручил до конца года решить вопрос с ипотекой на частные дома

По словам курирующего эту сферу вице-премьера Хуснуллина, запуск продукта надо разделить на две части — строительство профессиональными застройщиками и обычными гражданами на своих участках.

19 июля, 15:44

Фото © Pexels

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что правительство вместе с Центробанком и регионами до конца года проработает программу ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Речь об этом зашла в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин напомнил, что эта тема обсуждалась на недавнем съезде "Единой России" и тогда речь шла в том числе о доступе людей к льготному кредитованию.

"Я рассчитываю как раз на то, что до конца года вы вместе с Центральным банком это отработаете и с регионами", — заявил российский лидер, обращаясь к курирующему эту тему вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Хуснуллин в свою очередь доложил, что пакет необходимых документов уже подготовлен, но запуск продукта, по его словам, надо разделить на две части — строительство профессиональными застройщиками и обычными гражданами на своих участках, которые на сегодняшний день не размежёваны.

"До конца года мы этот продукт просто обязаны запустить", — заверил президента Хуснуллин.

Путин заявил о рекордных темпах строительства жилья в России

Путин заявил о рекордных темпах строительства жилья в России

Напомним, о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% президент России Владимир Путин объявил в прошлом году. Она позволяет купить жильё комфорткласса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%. В начале июня этого года Путин предложил на год продлить программу льготной ипотеки, но поднять ставку до 7%.

Ранее в понедельник российский лидер заявил, что более трёх с половиной миллионов семей смогли улучшить свои жилищные условия в 2020 году. Это произошло в том числе благодаря снижению ипотечных ставок.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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