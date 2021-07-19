Экс-сенатора Королёва лишили водительских прав после странного ДТП на Lexus

Суд лишил экс-сенатора и бывшего губернатора Липецкой области Олега Королёва водительских прав после странного ДТП на "лексусе". Об этом сообщила представитель Липецкого областного суда Юлия Дружинина.

"Суд признал Королёва виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ ("Оставление водителем места ДТП") и лишил его права управления транспортным средством сроком на один год", — приводит ТАСС её слова.

При этом, по словам собеседницы агентства, в ходе судебного заседания вину за ДТП взял на себя 73-летний брат экс-сенатора Сергей Королёв. Однако мужчина не смог назвать ни марку, ни даже цвет машины, с которой "допустил" столкновение, поэтому судья, естественно, не поверила, что в тот день за рулём был он. Сам Олег Королёв в суде так и не появился.