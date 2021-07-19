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Экс-сенатора Королёва лишили водительских прав после странного ДТП на Lexus

В ходе судебного заседания вину за аварию взял на себя брат экс-парламентария. Однако мужчина не смог назвать ни марку, ни цвет машины, с которой якобы столкнулся, поэтому ему никто не поверил.

19 июля, 16:35
<p>Экс-сенатор Олег Королёв. Фото ©<a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/20272/photos/18850" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Экс-сенатор Олег Королёв. Фото © Kremlin.ru

Суд лишил экс-сенатора и бывшего губернатора Липецкой области Олега Королёва водительских прав после странного ДТП на "лексусе". Об этом сообщила представитель Липецкого областного суда Юлия Дружинина.

"Суд признал Королёва виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ ("Оставление водителем места ДТП") и лишил его права управления транспортным средством сроком на один год", — приводит ТАСС её слова.

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При этом, по словам собеседницы агентства, в ходе судебного заседания вину за ДТП взял на себя 73-летний брат экс-сенатора Сергей Королёв. Однако мужчина не смог назвать ни марку, ни даже цвет машины, с которой "допустил" столкновение, поэтому судья, естественно, не поверила, что в тот день за рулём был он. Сам Олег Королёв в суде так и не появился.

Напомним, 14 мая сенатора Олега Королёва остановили полицейские на дороге в Липецке, заподозрив, что он пьян. Водители сняли на видео автомобиль парламентария с пробитыми колёсами, который с трудом ехал по обочине дороги. Когда его остановили сотрудники ГИБДД, Королёв отказался от прохождения медосвидетельствования. Даже его пресс-секретарь не смогла объяснить причины этого. После инцидента членство парламентария в "Единой России" было приостановлено. Сам Королёв утверждал, что не был пьян за рулём, а почувствовал себя плохо.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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