Не включившая поворотник автоледи напишет встречное заявление на угрожавшего доберманом водителя
То, что разъярённый мужчина устроил прямо на дороге, сильно напугало девушку. В итоге она просто-напросто побоялась выходить к нему и уехала.
Скриншот видео © VK / spb_today
Не включившая поворотник петербурженка, которая вклинилась в полосу на кольцевой автодороге, планирует написать встречное заявление на водителя, устроившего с ней разборки. По нашим данным, мужчина слил в Сеть её номер телефона и теперь девушке постоянно поступают звонки и сообщения с угрозами.
Как рассказал нам источник, девушка ехала по трассе со скоростью около 140 километров в час и действительно забыла просигнализировать, когда перестраивалась в другой ряд. За это автоледи готова понести наказание. Однако то, что разъярённый мужчина устроил разборки прямо на дороге, угрожав ей собакой, сильно напугало её. В итоге девушка просто-напросто побоялась выходить к нему и уехала.
Ранее петербуржец объяснил скандал с не включившей поворотник автоледи. Вместе с тем он отметил, после того как снятое девушкой видео инцидента разлетелось по соцсетям, у него начались неприятности на работе. Сейчас Игорь планирует написать на неё заявление в полицию.
Как уже писал Лайф, движение на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга на несколько минут оказалось перекрыто после того, как одну полосу движения не поделили два водителя, одним из которых оказалась девушка, а другим — парень с доберманом в багажнике. Видеозаписи инцидента с точки зрения обеих сторон конфликта появились в одном из петербургских пабликов. На кадрах, которые сняла автоледи, видно, как мужчина на белом внедорожнике перекрыл дорогу, после чего вышел и начал кричать.
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В заголовке поправьте немного: Не включившая поворотник автоледи напишет встречное заявление на угрожавшего доберманом автосударя. Так вроде лучше будет