Не включившая поворотник автоледи напишет встречное заявление на угрожавшего доберманом водителя

Не включившая поворотник петербурженка, которая вклинилась в полосу на кольцевой автодороге, планирует написать встречное заявление на водителя, устроившего с ней разборки. По нашим данным, мужчина слил в Сеть её номер телефона и теперь девушке постоянно поступают звонки и сообщения с угрозами.

Как рассказал нам источник, девушка ехала по трассе со скоростью около 140 километров в час и действительно забыла просигнализировать, когда перестраивалась в другой ряд. За это автоледи готова понести наказание. Однако то, что разъярённый мужчина устроил разборки прямо на дороге, угрожав ей собакой, сильно напугало её. В итоге девушка просто-напросто побоялась выходить к нему и уехала.

Ранее петербуржец объяснил скандал с не включившей поворотник автоледи. Вместе с тем он отметил, после того как снятое девушкой видео инцидента разлетелось по соцсетям, у него начались неприятности на работе. Сейчас Игорь планирует написать на неё заявление в полицию.