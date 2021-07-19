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Путин назвал причины снижения рождаемости в России

Президент напомнил, что с 2012 по 2018 год численность населения РФ увеличилась на 3,8 миллиона человек.

19 июля, 16:42
<p>Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ</p>

Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Пандемия коронавируса и возникшие ранее демографические ямы привели к возникновению за последние несколько лет неблагоприятной картины по уровням рождаемости и смертности в России. Об этом на сегодняшнем заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что в период с 2012 по 2018 год численность населения страны увеличилась на 3,8 миллиона человек.

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"К сожалению, последние несколько лет в силу ряда обстоятельств — две ямы демографические плюс ещё и ковид этот несчастный — дают нам такую неблагоприятную картину с точки зрения рождаемости и убытия населения", — сказал Путин.

Глава государства указал, что власти должны рассмотреть возникшую ситуацию "самым внимательным образом". Он отметил, что "вкладываются серьёзные деньги", в частности, в развитие первичного звена здравоохранения. Это, по словам президента, "должно давать какую-то отдачу".

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"Конечно, эти цели должны быть реалистичными, но при этом и амбициозными. Нельзя ни в коем случае забывать про это. Надо активно над этим работать", — подчеркнул Путин, говоря в том числе об увеличении средней продолжительности жизни россиян до 75 лет к 2025 году.

А ранее были названы регионы России с лучшими демографическими показателями. Столичный регион оказался далеко не в начале перечня, но и не в конце, в отличие от Ленинградской области.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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