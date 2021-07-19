СМИ: После ухода Столтенберга генсеком НАТО впервые может стать женщина

Нынешний президент Эстонии Керсти Кальюлайд, бывший лидер Литвы Даля Грибаускайте и экс-глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович могут сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО в сентябре 2022 года. Об этом сообщает Politico.

Ссылаясь на источники в Брюсселе, издание утверждает, что некоторые официальные лица и аналитики склоняются к тому, что пост генсека альянса впервые за 72 года его существования достанется женщине. Более того, при выборе кандидатуры будет учитываться противостояние с Россией, а потому выбор, вероятно, может пасть на представителя из Восточной Европы.

К слову, у Керсти Кальюлайд есть преимущество перед другими кандидатами. Всё дело в том, что Эстония является одной из немногих стран – членов НАТО, которые выполнили необходимые расходы на оборонный комплекс в размере двух процентов валового внутреннего продукта (ВВП).