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СМИ: После ухода Столтенберга генсеком НАТО впервые может стать женщина

Как утверждает издание Politico, при выборе кандидатуры будет учитываться противостояние с Россией, а потому выбор, вероятно, может пасть на представителя из Восточной Европы.

19 июля, 16:51
<p>Керсти Кальюлайд. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/60322/photos/58538" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Керсти Кальюлайд. Фото © Kremlin.ru

Нынешний президент Эстонии Керсти Кальюлайд, бывший лидер Литвы Даля Грибаускайте и экс-глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович могут сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО в сентябре 2022 года. Об этом сообщает Politico.

Ссылаясь на источники в Брюсселе, издание утверждает, что некоторые официальные лица и аналитики склоняются к тому, что пост генсека альянса впервые за 72 года его существования достанется женщине. Более того, при выборе кандидатуры будет учитываться противостояние с Россией, а потому выбор, вероятно, может пасть на представителя из Восточной Европы.

Премьер Эстонии назвала Россию самой большой угрозой для НАТО

Премьер Эстонии назвала Россию самой большой угрозой для НАТО

К слову, у Керсти Кальюлайд есть преимущество перед другими кандидатами. Всё дело в том, что Эстония является одной из немногих стран – членов НАТО, которые выполнили необходимые расходы на оборонный комплекс в размере двух процентов валового внутреннего продукта (ВВП).

Ранее генсек НАТО потребовал от Украины "большего" для вступления в альянс. Йенс Столтенберг напомнил, что для предоставления стране конкретного плана действий нужно согласие всех остальных членов организации.

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Эстония высылает российского дипломата

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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