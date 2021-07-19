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В ФАС не увидели оснований для роста цен на хлеб

В случае нарушения законодательства к производителям будут применены меры воздействия.

19 июля, 16:59
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Никаких оснований для роста цен на хлеб в настоящее время нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России.

Отмечается, что в случае нарушения антимонопольного законодательства будут применены меры воздействия. Однако в настоящее время правительство активно поддерживает производителей хлеба и муки.

Производители хлеба предупредили ретейлеров о возможном повышении цен

Производители хлеба предупредили ретейлеров о возможном повышении цен

"С учётом мер поддержки, оказываемых Правительством РФ производителям хлеба и муки, ФАС России не усматривает оснований для роста цен. В случае выявления необоснованного роста цен, признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приниматься меры антимонопольного реагирования", — объяснили в ведомстве.

В Минсельхозе не ждут роста цен на хлеб в РФ

В Минсельхозе не ждут роста цен на хлеб в РФ

Ранее ФАС провела проверку среди частных медорганизаций и не обнаружила нарушений ценообразования стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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