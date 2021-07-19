В ФАС не увидели оснований для роста цен на хлеб

Никаких оснований для роста цен на хлеб в настоящее время нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России.

Отмечается, что в случае нарушения антимонопольного законодательства будут применены меры воздействия. Однако в настоящее время правительство активно поддерживает производителей хлеба и муки.

"С учётом мер поддержки, оказываемых Правительством РФ производителям хлеба и муки, ФАС России не усматривает оснований для роста цен. В случае выявления необоснованного роста цен, признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приниматься меры антимонопольного реагирования", — объяснили в ведомстве.