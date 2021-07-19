ЕС начал спор с РФ в ВТО из-за "дискриминации иностранных поставщиков" российскими госкомпаниями

Евросоюз инициировал спор с Россией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с якобы "дискриминацией иностранных поставщиков государственными компаниями РФ". Об этом сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК).

"ЕС запрашивает консультации с РФ в ВТО относительно некоторых мер, которые ограничивают или препятствуют продаже европейскими компаниями товаров и услуг российским госпредприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях. В организации требуют, чтобы Россия не допускала дискриминации иностранных компаний в этой области", — сказано в сообщении.

Согласно документу, Еврокомиссия оспаривает "три российские меры, несовместимые с законодательством ВТО". В частности, "они противоречат основному принципу национального режима организации, требующего, чтобы её члены относились к иностранным и отечественным производителям недискриминационным образом".

Так, первая мера — это "дискриминационная оценка заявок на закупку". Как уточняется, "на этапе оценки своих закупок некоторые госорганизации вычитают из предложенной цены на отечественные товары или услуги от 15 до 30 процентов". При этом "даже если будет выбрана заявка с отечественными товарами или услугами российской организации, то впоследствии за них всё равно будет уплачена полная цена". Это означает, что импортные товары и услуги иностранных компаний "оцениваются менее благоприятно, поскольку не получают никакой выгоды от снижения стоимости на 15%", что как раз приводит к дискриминации в отношении заявок на импортные товары или услуги, указывает ЕК. Вторая оспариваемая ЕС мера — это "требования к предварительным разрешениям".

"Российским компаниям, которые хотят закупать определённую продукцию машиностроения за рубежом, требуется разрешение российской комиссии по импортозамещению. По-видимому, это разрешение выдаётся на произвольной основе и не требуется для приобретения отечественной машиностроительной продукции", — указано в документе.

Третьей же мерой стали "требования к национальным квотам при закупках". По заявлению ЕК, в случае с примерно 250 наименованиями товаров (включая транспортные средства, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия), до 90% из них должны составлять товары отечественного производства.

"Консультации, которые запросил Евросоюз, являются первым шагом в процедурах урегулирования споров ВТО. Если они не приведут к удовлетворительному результату, ЕС может потребовать создать комиссию для вынесения решения по этому вопросу", — резюмировала Еврокомиссия.