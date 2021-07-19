Плакала, закрывая лицо рукой: Реакция сбившей троих детей на зебре студентки на решение суда об аресте
Девушка, которой вменяют нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц, не смогла сдержать эмоций.
Фото © Пресс-служба Тверского районного суда Москвы
Студентка Валерия Башкирова на заседании суда, в ходе которого ей изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Видео © Пресс-служба Тверского районного суда Москвы
Судья Тверского районного суда столицы постановил изменить меру пресечения обвиняемой по делу о ДТП со смертельным исходом в Солнцеве. Студентка Валерия Башкирова, 16 июля сбившая троих детей на пешеходном переходе в Москве, ближайшие недели проведёт в следственном изоляторе. Слушая постановление суда, девушка не смогла сдержать слёз.
На кадрах видно, что фраза "изменить меру пресечения" словно вывела студентку из оцепенения и она расплакалась. Камера зафиксировала её испуганный взгляд и покрасневшие от слёз глаза.
Новость о том, что её возьмут под стражу, девушка слушала, уже постоянно всхлипывая, и, прикрывая рукой лицо, поправляла маску, которая мешала дышать от нахлынувших рыданий. Дальше обвиняемая совладала с эмоциями и смотрела будто застывшим взглядом с опущенной головой.
Напомним, что резонансное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была 18-летняя Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончался пятилетний мальчик, а позже умер ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. 19 июля стало известно, что малышку выписали из больницы. 17 июля Никулинский суд Москвы отправил студентку под домашний арест на два месяца, но сегодня мера пресечения всё-таки была изменена. Девушка пробудет в СИЗО по меньшей мере до 16 сентября.
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