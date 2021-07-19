Студентка Валерия Башкирова на заседании суда, в ходе которого ей изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Видео © Пресс-служба Тверского районного суда Москвы

Судья Тверского районного суда столицы постановил изменить меру пресечения обвиняемой по делу о ДТП со смертельным исходом в Солнцеве. Студентка Валерия Башкирова, 16 июля сбившая троих детей на пешеходном переходе в Москве, ближайшие недели проведёт в следственном изоляторе. Слушая постановление суда, девушка не смогла сдержать слёз.

На кадрах видно, что фраза "изменить меру пресечения" словно вывела студентку из оцепенения и она расплакалась. Камера зафиксировала её испуганный взгляд и покрасневшие от слёз глаза.