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Директор кладбища на Ставрополье призвал россиян прививаться, показав десятки свежих могил

Мужчина записал видеообращение, в котором наглядно продемонстрировал, как разросся погост за время пандемии коронавируса.

19 июля, 18:01

Скриншот видео © Instagram / minenkov_ma

Похоронщик со Ставрополья призвал россиян прививаться, показав десятки свежих могил на кладбище. Видео © Instagram / minenkov_ma

Директор муниципальной похоронной службы "Гарантия" в городе Невинномысске Ставропольского края Олег Колпаков наглядно продемонстрировал, как увеличилось число захоронений за время пандемии коронавируса, и призвал россиян вакцинироваться. Ролик с обращением Колпакова выложил в "Инстаграме" мэр города Михаил Миненков, отметив, что видеоряд может сказать гораздо больше, чем цифры.

"Ещё одна примета времени — деление на тех, кто понимает, что без вакцинации мы не остановим болезнь, и тех, кто упёрся в бредовые идеи о "чипизации", сырой вакцине, уменьшении нагрузки на почву и замысле извести население. Просто и понятно изложил свою позицию директор городского кладбища Олег Колпаков", — написал в комментарии к посту глава Невинномысска.

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Так, в ролике директор кладбища показал, как сильно оно разрослось за время пандемии.

"Посмотрите, какие площади занимают захоронения. Это уже не цифры — это люди. Если до пандемии у нас в городе по учёту проходило по 110–113 человек, то в пиковых значениях в январе этого года мы похоронили 196 человек, то есть 70 человек дополнительно", — пояснил Колпаков.

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Мужчина напомнил, что в России гражданам предоставлена возможность вакцинироваться от ковида бесплатно, и настоятельно призвал всех россиян прививаться, чтобы защитить себя и близких.

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Ранее глава Ставрополья рассказал о смерти "идейной антипрививочницы", заразившейся ковидом. Также Владимир Владимиров сообщил и о другой противнице вакцинации. После перенесённой болезни женщина изменила свои взгляды и рассказала, что получила урок на всю жизнь.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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