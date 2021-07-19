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"Это правда ужасно": Дочь Заворотнюк призналась, что заболела коронавирусом вместе с возлюбленным во время отдыха в Крыму

Сейчас Анна сидит дома с молодым человеком и смотрит сериалы, лечась и пытаясь отвлечься от боли и слабости.

19 июля, 16:14

Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk

Поклонников семейства Заворотнюк сегодня ожидала неприятная новость: 25-летняя Анна заболела коронавирусом вместе со своим парнем. Вчера утром она почувствовала себя плохо, а температура поднялась до 38, поэтому блогерша сделала экспресс-тест на ковид. Он оказался положительным. Но девушка решила дополнительно проверить результат и вызвала врача на дом. И тогда ещё два теста показали тот же результат.

Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk

Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk

Это правда ужасно, температура 38,5 уже второй день, ломит кости все, особенно колени. Слабость дикая, зубы сегодня чистила и пришлось на пол сесть — сил нет вообще и голова плавится

Анна Заворотнюк

Видео © Instagram / anna_zavorotnyuk

Девушка добавила, что у неё по классике пропали вкус и запах, хотя резкие ароматы наподобие духов она чувствует. Ещё у неё проявился новый симптом коронавируса: заложило уши, как в самолёте, и ухудшился слух. Сейчас девушка изолировалась дома вместе со своим молодым человеком, который тоже подхватил ковид. Они вместе лечатся и смотрят сериалы, проклиная свою поездку в Крым. Блогерша считает, что именно там она и заболела. По её словам, на полуострове полно людей и все ходят вплотную друг к другу и без масок.

Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk

Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk

Коронавирусом Анна заболела впервые, спокойно пережив первую волну. Девушка с подозрением относилась к прививке, но планировала вакцинироваться в ближайшее время, однако не успела, а теперь вопрос решился сам. Положение дочери Заворотнюк ухудшается ещё и тем, что она два года борется с жесточайшей депрессией, которая развилась на фоне болезни матери.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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