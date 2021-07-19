"Это правда ужасно": Дочь Заворотнюк призналась, что заболела коронавирусом вместе с возлюбленным во время отдыха в Крыму

Сейчас Анна сидит дома с молодым человеком и смотрит сериалы, лечась и пытаясь отвлечься от боли и слабости.