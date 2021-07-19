Родители 14 миллионов детей подали заявки на "школьную" выплату через "Госуслуги"

Отмечается, что указанное число заявок было сделано с 11 июля. Ранее президент России поручил выделить более 204 миллиардов рублей, чтобы на каждого ребёнка-школьника в возрасте от 6 до 18 лет было выплачено по 10 тысяч рублей.

"По вашему поручению, Владимир Владимирович, по организации выплат на детей от 6 до 18 лет с 11 июля заявления уже подали 10 миллионов родителей на 14 миллионов детей", — сообщил Чернышенко президенту России Владимиру Путину.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о выделении более 204 миллиардов рублей на выплаты для школьников. Единовременную выплату могут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года (включительно). Также за выплатой могут обратиться люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Предполагалось, что приём заявлений на выплату начнётся 15 июля и продлится до 1 ноября. Для удобства граждан было принято решение уже 11 июля запустить механизм проактивного уведомления пользователей госуслуг о новых единовременных выплатах.