"На деле, а не на бумаге": Президент проверил, как реализуются национальные проекты
Программа стратегического развития России, с которой Владимир Путин шёл на выборы, должна быть выполнена полностью и в срок. Об этом на совещании с правительством заявил сам президент.
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Планы программы стратегического развития страны обозначены до 2030 года. За оставшиеся девять лет должна быть существенно улучшена инфраструктура городов, модернизирована система здравоохранения, повышено благосостояние россиян. Об этом шла речь сегодня на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при участии президента Владимира Путина. Глава государства напомнил чиновникам, что, несмотря на решение текущих задач и борьбу с коронавирусом, нужно реализовывать и стратегические цели развития.
Как отметил Путин, наша страна должна быть лидером глобальных изменений.
"Важна именно системная, постоянная содержательная работа на земле. И без преувеличения можно сказать: в то, что мы с вами делаем, надо вкладывать не только средства, время и силу, но и душу. Работать не для галочки, отчёта, а для людей и во имя людей", — посоветовал министрам глава государства.
Для этого, по словам президента, необходимо разговаривать с гражданами, откликаться на их критические замечания.
"Наша задача — чтобы российские семьи чувствовали зримые позитивные перемены в своей жизни", — добавил Путин.
Подводя промежуточные итоги, президент отметил, что в настоящее время опережающими темпами идёт жилищное строительство (к концу года планируется возвести более 85 миллионов квадратных метров), всё больше семей благодаря льготным ипотечным программам покупают новые квартиры, увеличиваются зарплаты граждан, а экономический рост должен составить порядка четырёх процентов.
"Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешённых задач, проблем, которые чувствительны для населения. Это, прежде всего, бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий", — отметил Владимир Путин.
Он даже привёл в пример опросы ФСО, согласно которым в России не наблюдается повышения удовлетворённости граждан системой здравоохранения.
На совещании Путин также обсудил программы кредитования населения под индивидуальное жилищное строительство, ликвидацию несанкционированных свалок, развитие общественного транспорта.
Президент поручил правительству в постоянном режиме анализировать ход выполнения планов развития и своевременно реагировать, если достижение каких-то из них замедляется.
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