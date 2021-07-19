Планы программы стратегического развития страны обозначены до 2030 года. За оставшиеся девять лет должна быть существенно улучшена инфраструктура городов, модернизирована система здравоохранения, повышено благосостояние россиян. Об этом шла речь сегодня на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при участии президента Владимира Путина. Глава государства напомнил чиновникам, что, несмотря на решение текущих задач и борьбу с коронавирусом, нужно реализовывать и стратегические цели развития.

Как отметил Путин, наша страна должна быть лидером глобальных изменений.

"Важна именно системная, постоянная содержательная работа на земле. И без преувеличения можно сказать: в то, что мы с вами делаем, надо вкладывать не только средства, время и силу, но и душу. Работать не для галочки, отчёта, а для людей и во имя людей", — посоветовал министрам глава государства.

Для этого, по словам президента, необходимо разговаривать с гражданами, откликаться на их критические замечания.

"Наша задача — чтобы российские семьи чувствовали зримые позитивные перемены в своей жизни", — добавил Путин.

"Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешённых задач, проблем, которые чувствительны для населения. Это, прежде всего, бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий", — отметил Владимир Путин.

Он даже привёл в пример опросы ФСО, согласно которым в России не наблюдается повышения удовлетворённости граждан системой здравоохранения.

На совещании Путин также обсудил программы кредитования населения под индивидуальное жилищное строительство, ликвидацию несанкционированных свалок, развитие общественного транспорта.