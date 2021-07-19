Площадь лесных пожаров в Якутии превысила полтора миллиона гектаров

В Якутии площадь лесных пожаров превысила полтора миллиона гектаров. Видео © Соцсети

Общая площадь лесных пожаров в Якутии превысила отметку в полтора миллиона гектаров. Плотный дым окутал не только столицу республики Якутск, но как минимум ещё 50 населённых пунктов.

По последним данным экстренных служб, в регионе действуют 216 пожаров, площадь которых составляет 1 562 252 гектара. На особом контроле находится возгорание в четырёх километрах от населённого пункта Сюльдюкар Мирнинского района. Хотя путь ему преграждает река Вилюй, огонь потенциально опасен для Светлинской ГЭС.

"На тушении лесных пожаров задействовано 2188 человек и 279 единиц техники. За прошедшие сутки ликвидировано 16 пожаров", — отметили в Минэкологии республики, добавив, что МЧС России дополнительно направило в регион два самолёта Бе-200.