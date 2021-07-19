Хакеры слили в Сеть часть базы УГ ФБК

Хакеры слили в Сеть несколько сотен имейлов из базы УГ — предвыборного проекта ФБК* Алексея Навального. Данные появились в открытом доступе на анонимном форуме "Двач". По словам юриста Ильи Ремесло, он также обнаружил в слитой базе фейковый адрес, который он лично регистрировал в базе УГ, чтобы проверить его работу. Кстати, по словам юриста, в открытом доступе оказались "190 тысяч поклонников секты УГ", однако пользователи "Двача" утверждают, что речь может идти почти о полумиллионе адресов.

"Просто интересно, кого позорники будут обвинять в этот раз? Кровавый и ужасный Горожанко, которого обвинили в предыдущей утечке с сайта "Свободу Навальному", уже не сгодится на роль козла отпущения. Может быть, виноват криворукий и тупой Лёня Волков, который никак не осилит защиту персональных данных — а может, и осознанно сливает их, как слил Лёшу Навального, убедив его возвращаться в Россию?" — написал Ремесло в своём Telegram.

В посте юрист иронизирует, что "борьба за демократию требует жертв", поэтому утечки с подконтрольных команде Навального ресурсов будут продолжаться и далее.

Кстати, у многих пользователей "Двача" такое отношение к персональным данным со стороны администраторов УГ вызвало недоумение и гнев.

"Уже жалею, что регался в этой *** А отозвать нельзя. Прогнившая конторка с жалкими идиотскими "лидерами"?" — написал один из пользователей.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google прекратить техническую поддержку сайта проекта Алексея Навального УГ. Направивший жалобу в РКН юрист Андрей Еланцев сообщил, что портал ведёт сбор паспортных данных и адресов пользователей, что не требуется для обозначенных целей.