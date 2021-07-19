Экс-глава СВР Украины раскритиковал Зеленского за реакцию на статью Путина

Отвечая на статью президента РФ Владимира Путина, украинский лидер Владимир Зеленский показал свой "невысокий уровень". Критике главу Незалежной подверг экс-председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, сообщает РИА "Новости".

"Ответили мы на эту статью смешно: президент Зеленский начал рассказывать, что у Путина есть время. Путин показывает своё величие, президент Зеленский, к сожалению, показывает, так сказать, невысокий уровень", — поделился Маломуж в разговоре с изданием Politeka.

По его словам, Путин развивает "гуманитарный посыл", способный повлиять на жителей Украины. Для формирования государственности российские политики сделали больше, чем украинские. В частности, как он отметил, речь идёт о славянском единстве.

"Путин формирует гуманитарный посыл, который может активно влиять на некоторых людей на Украине — с пророссийскими взглядами, с какими-нибудь симпатиями к СССР, к славянскому единству, к православию, например. Это тот формат, который может быть сегодня объединяющим", — подытожил Маломуж.

Ранее Лайф писал, что Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Зеленским. Российский лидер отметил, что властям Украины необходимо взять паузу и перечитать его статью о Незалежной.