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Экс-глава СВР Украины раскритиковал Зеленского за реакцию на статью Путина

По его словам, президент России формирует "гуманитарный посыл", который может активно влиять на некоторых жителей Незалежной.

19 июля, 17:35

Фото © Wikipedia

Отвечая на статью президента РФ Владимира Путина, украинский лидер Владимир Зеленский показал свой "невысокий уровень". Критике главу Незалежной подверг экс-председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, сообщает РИА "Новости".

"Ответили мы на эту статью смешно: президент Зеленский начал рассказывать, что у Путина есть время. Путин показывает своё величие, президент Зеленский, к сожалению, показывает, так сказать, невысокий уровень", — поделился Маломуж в разговоре с изданием Politeka.

По его словам, Путин развивает "гуманитарный посыл", способный повлиять на жителей Украины. Для формирования государственности российские политики сделали больше, чем украинские. В частности, как он отметил, речь идёт о славянском единстве.

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"Путин формирует гуманитарный посыл, который может активно влиять на некоторых людей на Украине — с пророссийскими взглядами, с какими-нибудь симпатиями к СССР, к славянскому единству, к православию, например. Это тот формат, который может быть сегодня объединяющим", — подытожил Маломуж.

Ранее Лайф писал, что Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Зеленским. Российский лидер отметил, что властям Украины необходимо взять паузу и перечитать его статью о Незалежной.

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Напомним, в своей статье Путин назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Президент России указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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