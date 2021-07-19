Вице-премьер Чернышенко анонсировал запуск 5G в городах-миллионниках через три года
Не показывайте эту новость главному идеологу конспирологических теорий вокруг сети нового поколения — Виктории Боне.
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Сети 5G на российском оборудовании планируется запустить в городах-миллионниках уже через три года. О таких планах в понедельник сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при участии президента Владимира Путина.
"В городах-миллионниках через три года в планах — запустить сети 5G на отечественном оборудовании", — проанонсировал вице-премьер.
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Напомним, что весной этого года ФАС одобрила операторам связи заключение соглашения о строительстве сетей стандарта 5G. А один из операторов связи даже запустил безлимитную пользовательскую 5G-сеть в диапазоне 4,9 ГГц в двух десятках точек российской столицы. Этому не обрадовалась главный идеолог конспирологических теорий вокруг сети нового поколения Виктория Боня.
Ранее Лайф сообщал, что затраты на развитие 5G в России могут превысить триллион рублей. По мнению экспертов, активное внедрение нового поколения мобильной связи начнётся в 2024 году.
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