Вице-премьер Чернышенко анонсировал запуск 5G в городах-миллионниках через три года

Сети 5G на российском оборудовании планируется запустить в городах-миллионниках уже через три года. О таких планах в понедельник сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при участии президента Владимира Путина.

"В городах-миллионниках через три года в планах — запустить сети 5G на отечественном оборудовании", — проанонсировал вице-премьер.