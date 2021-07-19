Губернатор Свердловской области поручил вырубить в Екатеринбурге все тополя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проверил состояние парков Екатеринбурга и вывел, по его словам, общую проблему: основную часть деревьев в зонах отдыха составляют тополя. Он доверил мэру города Алексею Орлову заняться этим вопросом и срубить все тополя. Об этом глава региона рассказал в "Инстаграме".

По словам Куйвашева, пух надоел практически всем, поскольку не только лезет в лицо, заполняет квартиры и вызывает аллергию, но и является причиной пожаров.

"Уверен, что за 10–15 лет можно успешно заменить все тополя в парках и на улицах на другие деревья. Я поручил мэру Алексею Орлову изучить опыт других городов. И начать", — заявил губернатор.

Куйвашев с пониманием отнёсся к возражениям некоторых горожан, пеняющих на нехватку зелени в городах Урала. Однако отметил, что для замены на другие породы деревьев нужно сначала убрать тополя.

"Надеюсь, вы с пониманием отнесётесь к этому", — добавил губернатор.