Губернатор Свердловской области поручил вырубить в Екатеринбурге все тополя
Заменить их другими деревьями можно за 10–15 лет, уверен Куйвашев. Тополиный пух в этом году стал причиной большого числа пожаров, напомнил глава региона.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проверил состояние парков Екатеринбурга и вывел, по его словам, общую проблему: основную часть деревьев в зонах отдыха составляют тополя. Он доверил мэру города Алексею Орлову заняться этим вопросом и срубить все тополя. Об этом глава региона рассказал в "Инстаграме".
По словам Куйвашева, пух надоел практически всем, поскольку не только лезет в лицо, заполняет квартиры и вызывает аллергию, но и является причиной пожаров.
"Уверен, что за 10–15 лет можно успешно заменить все тополя в парках и на улицах на другие деревья. Я поручил мэру Алексею Орлову изучить опыт других городов. И начать", — заявил губернатор.
Куйвашев с пониманием отнёсся к возражениям некоторых горожан, пеняющих на нехватку зелени в городах Урала. Однако отметил, что для замены на другие породы деревьев нужно сначала убрать тополя.
"Надеюсь, вы с пониманием отнесётесь к этому", — добавил губернатор.
Ранее Лайф рассказывал, что в начале июня в крупнейшем парке Екатеринбурга полыхал гектар тополиного пуха. Людей с территории пришлось эвакуировать.
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