НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пять человек погибли в массовом ДТП с КамАЗом на трассе в Крыму

Ещё четверо были госпитализированы, в числе пострадавших — трое детей. Известно, что грузовик на скорости вылетел на встречку, а после столкновения с другими машинами съехал в кювет в насаждения.

19 июля, 18:13

Семья из четырёх человек и водитель КамАЗа погибли в страшном ДТП на трассе в Крыму. Видео © LIFE

Пять человек, включая двух детей, погибли в результате жуткой аварии на участке дороги Ялта — Севастополь. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, КамАЗ выехал на встречную полосу и протаранил пять легковых автомобилей. Сначала большегруз столкнулся с автомобилями "Мерседес", "Дэу" и "Рено", последний он протащил примерно метров 700. После чего грузовик зацепил также "хёндай" и "ниссан" и в итоге вылетел в кювет.

Из дома — в СИЗО: Лихачке, сбившей детей в Солнцеве, теперь грозит до семи лет

Из дома — в СИЗО: Лихачке, сбившей детей в Солнцеве, теперь грозит до семи лет

В результате происшествия четыре человека были госпитализированы, в числе пострадавших — трое несовершеннолетних. Вероятнее всего, причиной ДТП стал отказ тормозов у большегруза. По факту случившегося СК и прокуратура Севастополя организовали проверки.

Ранее Лайф рассказывал, что три человека погибли в столкновении легковушки и КамАЗа под Рязанью. От удара большегруз вылетел в кювет, а у иномарки практически не осталось передней части.

В Саратове рухнувший на газовую трубу КамАЗ охватило адское пламя

В Саратове рухнувший на газовую трубу КамАЗ охватило адское пламя

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Это правда ужасно": Дочь Заворотнюк призналась, что заболела коронавирусом вместе с возлюбленным во время отдыха в Крыму

сегодня в 16:14

Украинский футболист умер в больнице после жуткого ДТП с грузовиком

сегодня в 19:08

Плакала, закрывая лицо рукой: Реакция сбившей троих детей на зебре студентки на решение суда об аресте

сегодня в 18:38

Принц Гарри выпустит мемуары о жизни в королевской семье

сегодня в 19:11

Бывший президент Армении Роберт Кочарян отказался от депутатского мандата

сегодня в 18:57

Новости партнеров

Layer 1