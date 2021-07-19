Пять человек погибли в массовом ДТП с КамАЗом на трассе в Крыму

Ещё четверо были госпитализированы, в числе пострадавших — трое детей. Известно, что грузовик на скорости вылетел на встречку, а после столкновения с другими машинами съехал в кювет в насаждения.