Пять человек погибли в массовом ДТП с КамАЗом на трассе в Крыму
Ещё четверо были госпитализированы, в числе пострадавших — трое детей. Известно, что грузовик на скорости вылетел на встречку, а после столкновения с другими машинами съехал в кювет в насаждения.
Семья из четырёх человек и водитель КамАЗа погибли в страшном ДТП на трассе в Крыму. Видео © LIFE
Пять человек, включая двух детей, погибли в результате жуткой аварии на участке дороги Ялта — Севастополь. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По предварительным данным, КамАЗ выехал на встречную полосу и протаранил пять легковых автомобилей. Сначала большегруз столкнулся с автомобилями "Мерседес", "Дэу" и "Рено", последний он протащил примерно метров 700. После чего грузовик зацепил также "хёндай" и "ниссан" и в итоге вылетел в кювет.
В результате происшествия четыре человека были госпитализированы, в числе пострадавших — трое несовершеннолетних. Вероятнее всего, причиной ДТП стал отказ тормозов у большегруза. По факту случившегося СК и прокуратура Севастополя организовали проверки.
Ранее Лайф рассказывал, что три человека погибли в столкновении легковушки и КамАЗа под Рязанью. От удара большегруз вылетел в кювет, а у иномарки практически не осталось передней части.
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