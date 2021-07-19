Из дома — в СИЗО: Лихачке, сбившей детей в Солнцеве, теперь грозит до семи лет Следственный комитет намерен забрать из МВД дело о резонансном ДТП на западе Москвы. Виновницу отправили в СИЗО. 19 июля, 17:04 Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Статистика со смертностью в ДТП в стране довольно удручающая: согласно официальным данным, в 2020 году на дорогах России произошло свыше 15 тыс. происшествий, в результате которых погибло 16 675 человек, из них 502 ребёнка. Поэтому эта история вызвала широкий резонанс.

Смерть среди бела дня

Напомним, трагическое ДТП произошло в пятницу днём в Солнцеве на улице Авиаторов. По пешеходному переходу в магазин шла семья: мать с коляской, где лежала 4-месячная дочь, рядом 5-летний сын, 3-летний племянник женщины на беговеле и его бабушка — родственники прилетели в Москву на свадьбу. Бракосочетание должно было состояться 17 июля.

В этот момент по улице ехала 18-летняя Валерия Башкирова со скоростью 50 км на старенькой родительской "мазде". Водительские права она получила в декабре прошлого года и очень гордилась своими новыми навыками, часто публикуя сториз из салона машины. Возможно, в тот страшный момент её внимание было поглощено смартфоном. Перед ней в правой полосе ехал другой автомобиль, который притормозил перед людьми. Несмотря на то что соседняя машина остановилась, девушка не сбросила скорость. На полном ходу она сбила семью.

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От удара пешеходов раскидало по дороге. Взрослые чудом оказались целыми, а дети получили тяжелейшие черепно-мозговые травмы. Очевидцы инцидента рассказывали, что мать в шоковом состоянии металась от одного ребёнка к другому, а младенец кричал от боли. Девочку спасло то, что она была пристёгнута в коляске.

Пятилетнего сына, который был в самом тяжёлом состоянии, забрал вертолёт московского авиацентра. Мальчик был в коме с переломом основания черепа. Второго мальчика — трёхлетнего племянника — увезли на скорой с травмами головы и переломом голени. Четырёхмесячный младенец также уехал на скорой с сотрясением головного мозга. Уже ночью стало известно о смерти пятилетнего мальчика.

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Мягкая мера пресечения

17 июля в Никулинском районном суде Москвы Башкировой были предъявлены обвинения по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Мерой пресечения ей был избран домашний арест.

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Подозрения, что Башкирова была пьяна, пока не подтвердились — экспертиза не установила наличия алкоголя в крови. На суде девушка пояснила, что считает произошедшее трагической случайностью. Во время движения она смотрела в смартфон на подставке, и солнечные блики якобы её ослепили. Такую версию озвучил СМИ отец лихачки — Эдуард Башкиров, заявив, что лично запрещал дочери пользоваться смартфоном во время движения.

В первую очередь эксперты установят скорость автомобиля в момент ДТП. В этом случае Башкировой врать бесполезно. Часто (либо от испуга, либо по другой причине) водители в показаниях пытаются занизить скорость, с которой двигались.

У судебных экспертов есть методики и специальные инструменты для определения тормозного пути. Исходя из этих данных, следователи сделают однозначный вывод о скорости движения, и тогда ложь водителя может стать отягчающим обстоятельством в суде.

Валерия Башкирова. Фото © VK / Валерия Башкирова

Друзья Башкировой также рассказывали душещипательные истории, что теперь девушка из-за переживаний якобы отказывается от еды и мучается паническими атаками.

Ужесточили обвинения

Однако рассказы друзей и родственников о хорошей девочке не нашли понимания на фоне смерти второго ребёнка. Он был единственный в семье. Шансов выжить у мальчика не было — машина проехалась два раза по его лицу колесом. Многие посчитали, что избранная судом мера пресечения для Башкировой не соответствует содеянному.

Стоит отметить, что буквально в прошлом месяце Никулинский райсуд уже упоминался в скандале. Провалом для следствия там закончился процесс по нашумевшему делу о гибели 21-летней студентки МГИМО Томирис Байсафы. Обвиняемым был Муртузали Меджидов — сын экс-главы Правительства Дагестана Мухтара Меджидова. Коллегия присяжных решила, что его вина не доказана, после чего его освободили прямо в зале суда.

По совету адвокатов Башкирова отказывается от всяких контактов с прессой. Также девушка закрыла свои соцсети.

Столичная прокуратура потребовала от следователей ужесточить обвинение на часть 5 статьи 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу. Ближе к вечеру Башкирову привезли в Тверской суд Москвы для ареста. По пути в зал заседания девушка горько плакала.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчинённым ходатайствовать перед прокуратурой о передаче резонансного дела из структур МВД в производство Главного следственного управления. Прокуроры пока против.

— Законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется, — заявили Лайфу в пресс-службе московской прокуратуры.

В понедельник стало известно, что жизни четырёхмесячной девочки, которая попала в ДТП, в настоящий момент ничего не угрожает, младенца уже выписали из больницы. Её мама, Марина, просила передать всем благодарность за поддержку и соболезнования.

— Спасибо всем большое за помощь и поддержку, они нам сейчас необходимы. Тяжело что-то ещё писать, просто всем огромное спасибо за помощь, — заявила женщина.

Авторы Станислав Сенькин