— Прости меня. Мне тебя не хватает, — с таким признанием в адрес М. опубликовала Л. их совместное селфи 16 июня. Через неделю с небольшим не стало её самой. Сейчас следствие выясняет, за что подруга просила прощения, что могла знать сама и почему совершила суицид.

Последнее селфи Л. и М. Фото © vk.com

Дружба до гроба

В этом году подруги окончили восьмой класс. М. жила с мамой и бабушкой и слыла тихой, неконфликтной девушкой, хорошо училась и встречалась с парнем. И вдруг — самоубийство.

Её тело нашли около железной дороги. Рядом лежал мобильный телефон, а в нём прощальное видео. Судя по всему, оно было адресовано семье. Перед смертью заплаканная девушка рассказала о том, что она якобы является участницей "Синего кита", что "группы смерти" возвращаются и в новой игре будет много жертв. По словам М., сейчас только в её группе состоит 524 человека. 105 из них живут в Липецкой области, и все они в опасности. Девушка также настаивала, что не готова умирать, но сделать это ей придётся.

Накануне гибели девушки в мессенджеры её друзей пришло сообщение с неизвестного номера, в котором описывались приметы М. и сообщалось, что ей грозит смерть. Возможно, кто-то из "группы смерти" пытался спасти её и предупредить близких, но ему не поверили.

Спустя три дня — 14 июня — на той же станции Долгоруково при аналогичных обстоятельствах погиб молодой человек девушки — 16-летний А. Сомнений уже ни у кого не оставалось. Оперативники выяснили, что подростки действительно состояли в "группе смерти" и исполняли задание администраторов. Возможно, кураторы группы по очереди довели ребят до самоубийства, угрожая в случае их отказа расправой близким.

Проводник смерти

Расследованием этих смертей занялась особая группа сотрудников Следственного комитета России. Уже 19 июня в Ставрополе оперативники задержали молодого человека, подозреваемого в организации и управлении "группы смерти". По некоторым данным, под его "опекой" действительно могли находиться более 500 детей и подростков.

Им оказался 19-летний уроженец Ессентуков. По оперативным данным, он курировал группу, раздавал задания и склонял подростков к суициду. Ему предъявили обвинение по тяжёлой второй части статьи 105 УК РФ "Убийство двух или более лиц". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Следователи подозревают, что он занимался созданием подобных площадок как минимум с 2017 года и уже попадал в поле зрения силовиков. Даже находясь под следствием, он умудрялся выходить в Сеть и общаться с подопечными.

Оперативники продолжают искать других модераторов группы, потому что последняя жертва "группы смерти"— 15-летняя Л. — погибла уже после задержания создателя сообщества.

Откуда взялись "киты"

О печально известном движении для детей "Синий кит" в России массово заговорили в 2017 году после того, как в феврале более 800 пользователей соцсетей опубликовали одноимённый хештег, ожидая получения инструкций от кураторов.

Участники этих групп, дети и подростки, вступают в "игру" и выполняют ряд "заданий" со стороны "кураторов". После того как все испытания будут пройдены, финальным заданием становится самоубийство.

Масштаб происходящего беспредела в соцсетях возмутил президента России Владимира Путина, который потребовал от правоохранительных органов проявить максимальное внимание к этой проблеме.

В июне 2017 года в России ужесточили наказание за организацию и ведение "групп смерти". В случае смерти их участников так называемым кураторам грозит до 15 лет лишения свободы.

Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

В прошлом году об опасности подобных групп Владимир Путин говорил и на встрече с общественностью Липецкой области.

— Что за уроды! Откуда они берутся? Я, когда первый раз с этим столкнулся, даже не мог представить, что такие люди существуют. Мразь такая! Но, как только в МВД этим занялись, как только полиция пришла — сразу в штаны наложили в буквальном смысле слова.

Ловцы неокрепших душ

Меры по зачистке Интернета от преступников, охотящихся за детьми, дали ощутимый эффект, и последние несколько лет "группы смерти" практически вышли из общественной повестки. Однако последние события в разных регионах России показали, что такие сообщества ещё действуют.

Эксперты поясняют, что кураторы "групп смерти" стали осторожнее, хитрее, злее, поэтому представляют серьёзную опасность.

— Этот процесс как хамелеон, который постоянно меняет окраску, подстраивается под внешнюю среду. Они придумывают новые методы вовлечения, но тем не менее остаётся то же психологическое воздействие — расшатывание детской психики. И как бы группы эти ни назвались, они используют тактики вовлечения террористических организаций. Эти поклонники хайпа (кураторы "групп смерти". — Прим. Лайфа), как наркоманы без дозы, даже после отсидки не могут успокоиться. Они подогревают определённый интерес. Возобновление подобной деятельности начинается, когда в государстве происходят значимые события, для того чтобы внести дезорганизацию в обществе, — рассказал руководитель Центра спасения детей от киберпреступлений Сергей Пестов.

Сергей Пестов. Фото © ryazpressa.ru

Клинический психолог Ирина Коржаева отметила, что главный мотиватор для участия подростка в смертельных играх — интерес. Сначала всё выглядит необычно и забавно, но по мере погружения в игру вдруг оказывается, что из неё уже почти не выбраться.

— Есть такое понятие в маркетинге — "воронка продаж". В неё попадаются даже взрослые умные люди. Человека всасывает в систему, он даже не замечает, как попадается, а когда понимает, ему начинают угрожать — ведь преступникам уже хорошо известны болевые точки жертвы, её страхи, и потому подобрать методы психологического воздействия несложно. Формула элементарна: заинтересовать, подсадить, устрашить — получить желаемое. Это работает со всеми, но чем более потерянным является человек, тем проще.

За "кита" ответишь

Массовая зачистка соцсетей от "групп смерти" в 2017 году закончилась несколькими резонансными приговорами. В июле Тобольский районный суд приговорил к трём годам и четырём месяцам колонии-поселения администратора групп во "ВКонтакте" Филиппа Будейкина, более известного как Филипп Лис. Его осудили за покушение на доведение несовершеннолетних до самоубийства и непосредственно за несколько эпизодов доведения до суицида.

Филипп Лис. Фото © LIFE