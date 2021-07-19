Бывший президент Армении Роберт Кочарян отказался от депутатского мандата
Политик считает, что должен не "соблазняться" мандатом парламентария, а дать дорогу молодым.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Бывший президент Армении и глава оппозиционного блока "Армения" Роберт Кочарян подал заявление об отказе от депутатского мандата. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".
По словам политика, он не прекращает борьбу и остаётся лидером блока "Армения". Первоначально Кочарян шёл на выборы в качестве кандидата на должность премьер-министра, поэтому решил уступить мандат молодому кандидату, который "станет хорошим депутатом".
"Этим шагом я разделяю мнение своих соратников, которые считают, что после должностей президента Армении и Арцаха я не должен соблазняться депутатским мандатом. В конце концов, за меня голосовали как за кандидата в премьер-министры от блока", — объяснил Кочарян.
Напомним, председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян огласил решение КС о признании действительными результатов внеочередных парламентских выборов в стране. Таким образом, иск четырёх политических сил об аннулировании результатов был отклонён.
По результатам голосования победила партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" (53,91% голосов). Она набрала достаточное количество голосов на выборах, чтобы самостоятельно формировать правительство. Второе место занял блок "Армения" (21,9% голосов). В парламент нового состава также вошёл блок "Честь имею", который набрал 5,22%.
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