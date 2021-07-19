Бывший президент Армении Роберт Кочарян отказался от депутатского мандата

Бывший президент Армении и глава оппозиционного блока "Армения" Роберт Кочарян подал заявление об отказе от депутатского мандата. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

По словам политика, он не прекращает борьбу и остаётся лидером блока "Армения". Первоначально Кочарян шёл на выборы в качестве кандидата на должность премьер-министра, поэтому решил уступить мандат молодому кандидату, который "станет хорошим депутатом".

"Этим шагом я разделяю мнение своих соратников, которые считают, что после должностей президента Армении и Арцаха я не должен соблазняться депутатским мандатом. В конце концов, за меня голосовали как за кандидата в премьер-министры от блока", — объяснил Кочарян.