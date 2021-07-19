Принц Гарри выпустит мемуары о жизни в королевской семье

Принц Гарри работает над мемуарами о жизни в королевской семье, выход книги запланирован на конец 2022 года. Об этом говорится в сообщении американского издательства Penguin Random House в "Твиттере".

"Random House имеет честь объявить о готовящихся мемуарах принца Гарри, герцога Сассекского, которые будут выпущены во всём мире в конце 2022 года", — сказано в сообщении.

Отмечается, что принц Гарри впервые детально расскажет о своём "опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, которые сформировали его" как личность. В том числе, в мемуарах речь пойдёт о его военной службе, в рамках которой он дважды побывал на линии фронта в Афганистане, а также о счастье быть мужем и отцом.

Напомним, более года назад принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили об отказе от статуса членов британской королевской семьи и намерении обеспечивать себе финансовую независимость. Они живут в США, в доме на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывают двухлетнего сына Арчи и полуторамесячную дочь Лилибет Диану. Семейная пара заключила контракты о продюсировании и создании аудио- и видеоконтента со шведским сервисом потокового аудио Spotify и американским видеосервисом Netflix.