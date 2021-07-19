Физиономист оценила поведение в суде Валерии Башкировой, сбившей троих детей в Солнцеве. Видео © Пресс-служба Тверского районного суда Москвы

Валерия Башкирова, сбившая троих детей на пешеходном переходе в Москве, на записи с заседания суда об изменении меры пресечения надеется на что-то лучшее, держит себя в руках. К такому выводу пришла физиономист Светлана Филатова, исследуя фрагмент видео. Эксперт в беседе с Лайфом подчеркнула, что подследственная испытывает печаль, но словно надеется на что-то другое; возможно, ей сказали, что ничего страшного не будет или что надо просто "досидеть" на суде до конца.

"Возможно, ей сказали, что не надо сильно бояться, или она просто надела на себя определённую роль, что нужно досидеть. Безусловно, есть подавленность, печаль, но безнадёги, что дальше будет ответственность, которая коснётся её, этого я не увидела. Она на что-то надеется. Она понимает серьёзность, но для себя она видит перспективу, поэтому ей просто сейчас надо отсидеть время перед аудиторией", — констатировала физиономист.

Подсудимая поняла, что шутки кончились, она плачет, но, когда видит, что её снимают, — собирается, осознаёт, что находится в центре внимания, не хочет ударить в грязь лицом, соответственно, держит челюсть довольно высоко, указала Филатова. Также эксперт отметила, что у девушки заметно лёгкое трансовое состояние, но она очень быстро реагирует на внешние факторы, на происходящее вокруг и при этом всё время прикрывает рот рукой. Башкирова словно заставляет себя держать под контролем "язык" и не выдать чего-то лишнего. По словам физиономиста, у студентки явно была инструкция от адвоката, который, кстати, вёл себя очень уверенно.