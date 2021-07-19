Врач назвал слишком оптимистичной оценку уровня коллективного иммунитета к ковиду в 60%

Оценка коллективного иммунитета к коронавирусу в России в 60% слишком оптимистична. Он сформируется, когда напряжённый иммунный ответ будет у 80–85% населения. На данный же момент примерно 22% жителей РФ привились один раз, а 14% — прошли полную вакцинацию. По заразившимся и переболевшим цифры озвучить труднее. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

"Я думаю, что в реальности говорить о 60% иммунизированных граждан слишком оптимистично, ведь среди тех, кто столкнулся с инфекцией и вакцинировался, есть число людей, у которых защитное свойство специфического иммунитета уже уходит либо практически ушло. Я имею виду тех, кто переболел год назад, десять месяцев назад, или тех, кто вакцинировался больше восьми-девяти месяцев назад", — цитирует kp.ru эксперта.

По словам Крючкова, не стоит забывать и о людях, у которых по различным причинам не вырабатывается специфический иммунитет (10% переболевших), а также о проценте населения, который его потерял со временем. Так, если их вычесть из 60% изначально заявленного коллективного иммунитета к коронавирусу, то получится 40–45% — "это те люди, которые действительно от коронавируса защищены, что совсем немало".

Однако коллективный иммунитет требует напряжённый иммунный ответ у 80–85% людей. Это при условии, что основной вариант вируса, который сейчас вращается в популяции, высокозаразный.

"Чтобы достичь коллективного иммунитета, нам в ближайшее время нужно привить ещё примерно 25–30% от всего населения страны. Это около 40 миллионов, если темпы будут ударные, скажем, 500 тысяч первых вакцинаций в день, если мы все хорошенько соберёмся, то потребуется ещё три месяца вовсю работать", — объяснил иммунолог.

По его словам, формирования коллективного иммунитета следует ожидать в лучшем случае к январю 2022 года. Это при условии, что часть иммунизированных ранее уже потеряют иммунитет, но и будут люди, которые приобретут его, переболев коронавирусом.

Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 60%. Однако, это не тот уровень, который позволяет расслабиться.