Во Франции сообщили о начале четвёртой волны коронавируса

Четвёртая волна коронавируса началась во Франции. Как сообщает официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь, число заболевших растёт довольно быстрыми темпами.

"Мы вошли в четвёртую волну коронавируса. Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, мы наблюдаем более быструю волну, более крутой уклон, чем все предыдущие", — сказал Атталь на брифинге по итогам совета министров в понедельник.