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Во Франции сообщили о начале четвёртой волны коронавируса

В стране отметили, что динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, новая волна имеет "более крутой уклон", чем все предыдущие.

19 июля, 19:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Четвёртая волна коронавируса началась во Франции. Как сообщает официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь, число заболевших растёт довольно быстрыми темпами.

"Мы вошли в четвёртую волну коронавируса. Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, мы наблюдаем более быструю волну, более крутой уклон, чем все предыдущие", — сказал Атталь на брифинге по итогам совета министров в понедельник.

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Ранее в ВОЗ сообщили об ухудшении чрезвычайной ситуации с коронавирусом в мире. Глава организации предупредил, что штамм "дельта" в силу своей высокой заразности встречается всё чаще и скоро станет доминирующим.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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