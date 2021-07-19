Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией
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Ограничение на полёты действовало до 19 июля включительно. Соответствующее решение принято для обеспечения защиты здоровья населения.
Приостановка авиасообщения с Танзанией в РФ продлена до 17 августа включительно. Это связано с эпидемиологической ситуацией, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Танзанией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 17 августа 2021 года", — говорится в сообщении.
Напомним, полёты в Танзанию должны были возобновиться с 20 июля.
Ранее Лайф писал, что Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Чехией и Францией. Кроме того, принято решение увеличить количество регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Грецию и ряд других стран.