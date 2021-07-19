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Регион
Опубликовано 19 июля 2021, 23:04

Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией

Фото © Pexels

Фото © Pexels

Ограничение на полёты действовало до 19 июля включительно. Соответствующее решение принято для обеспечения защиты здоровья населения.

Приостановка авиасообщения с Танзанией в РФ продлена до 17 августа включительно. Это связано с эпидемиологической ситуацией, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Танзанией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 17 августа 2021 года", — говорится в сообщении.

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Напомним, полёты в Танзанию должны были возобновиться с 20 июля.

Ранее Лайф писал, что Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Чехией и Францией. Кроме того, принято решение увеличить количество регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Грецию и ряд других стран.

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Арина Родионова
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