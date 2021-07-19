Российский сериал "Перевал Дятлова" покажут на HBO Max

Ранее права на показ сериала также купило немецкое подразделение компании Walt Disney, он будет доступен на ряде каналов Германии и Австрии после прямой трансляции. Кроме того, жители Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии могут увидеть картину на VOD-платформе Cirkus. Также первые три эпизода "Перевала Дятлова" будут доступны для жителей США и Канады уже 2 сентября 2021 года на североамериканском стриминговом сервисе Topic, где проект выходит в эксклюзивной линейке Topic Originals. Остальные пять серий запланированы к выходу раз в неделю по четвергам вплоть до 7 октября. Кроме того, картину покажут на эстонском телевидении.