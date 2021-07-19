Российский сериал "Перевал Дятлова" покажут на HBO Max
Ранее компании уже в более десяти странах выкупили права на трансляцию картины. В частности, речь идёт о Германии, США и Канаде.
Кадр из сериала "Перевал Дятлова". Фото © Facebook / 1-2-3 Production
Драматический многосерийный триллер "Перевал Дятлова" российского производства, посвящённый трагической гибели группы студентов в походе на севере Свердловской области, покажут на платформе HBO Max для жителей Латинской Америки. Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production.
"Дистрибьюторская компания Beta Film заключила сделку с "SBS Австралия" и "WarnerMedia Латинская Америка" (HBO Max) на показ драматического сериала на соответствующих территориях", — цитирует ТАСС пресс-службу.
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Ранее права на показ сериала также купило немецкое подразделение компании Walt Disney, он будет доступен на ряде каналов Германии и Австрии после прямой трансляции. Кроме того, жители Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии могут увидеть картину на VOD-платформе Cirkus. Также первые три эпизода "Перевала Дятлова" будут доступны для жителей США и Канады уже 2 сентября 2021 года на североамериканском стриминговом сервисе Topic, где проект выходит в эксклюзивной линейке Topic Originals. Остальные пять серий запланированы к выходу раз в неделю по четвергам вплоть до 7 октября. Кроме того, картину покажут на эстонском телевидении.
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