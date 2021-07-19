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Российский сериал "Перевал Дятлова" покажут на HBO Max

Ранее компании уже в более десяти странах выкупили права на трансляцию картины. В частности, речь идёт о Германии, США и Канаде.

19 июля, 20:42
<p>Кадр из сериала "Перевал Дятлова". Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/123production/?__cft__%5B0%5D=AZWUmtZ3HigKG4NjM8LoNf9IcC0zEQJmv-kZRQnT-TQLcqxw8jbajtaVMPVzWmRuHW9It6EzkdlsCE4KlUo9yp7PbzUz8Dn6oy50laGDuiV_42E6GVPa1iJFnd5aryEwGTSJTnxQqwFEWSe9uGX8AOJ-&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1-2-3 Production</a></p>

Кадр из сериала "Перевал Дятлова". Фото © Facebook / 1-2-3 Production

Драматический многосерийный триллер "Перевал Дятлова" российского производства, посвящённый трагической гибели группы студентов в походе на севере Свердловской области, покажут на платформе HBO Max для жителей Латинской Америки. Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production.

"Дистрибьюторская компания Beta Film заключила сделку с "SBS Австралия" и "WarnerMedia Латинская Америка" (HBO Max) на показ драматического сериала на соответствующих территориях", — цитирует ТАСС пресс-службу.

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Ранее права на показ сериала также купило немецкое подразделение компании Walt Disney, он будет доступен на ряде каналов Германии и Австрии после прямой трансляции. Кроме того, жители Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии могут увидеть картину на VOD-платформе Cirkus. Также первые три эпизода "Перевала Дятлова" будут доступны для жителей США и Канады уже 2 сентября 2021 года на североамериканском стриминговом сервисе Topic, где проект выходит в эксклюзивной линейке Topic Originals. Остальные пять серий запланированы к выходу раз в неделю по четвергам вплоть до 7 октября. Кроме того, картину покажут на эстонском телевидении.

Ранее стало известно о том, что фильм финского режиссёра Юхо Куосманена "Купе номер шесть" удостоен Гран-при Каннского фестиваля. Драма рассказывает о девушке, которая в поезде встречает грубоватого русского шахтёра.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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