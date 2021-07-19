В ВОЗ рекомендовали кормящим матерям привиться от ковида

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала кормящим матерям сделать прививку от коронавируса, сообщает женевская штаб-квартира организации.

"Ряд краткосрочных исследований предполагает, что нет никакого риска для детей вследствие иммунизации кормящих матерей. Кроме того, первые ограниченные данные дают основание считать, что защита от вакцины может передаваться от матери к ребёнку", — цитирует ВОЗ ТАСС.

Специалисты организации напомнили, что беременные подвержены более серьёзному риску тяжёлого протекания коронавируса. А детей с сопутствующими заболеваниями необходимо вакцинировать в приоритетном порядке, когда высок уровень передачи вируса в общине или же существует риск "формирования кластеров" заражения. Таким образом, группа ВОЗ рекомендовала включить вышеперечисленные категории граждан в одну из приоритетных групп для иммунизации от коронавируса.