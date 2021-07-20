В ФСБ утвердят список информации, запрещённой к передаче иностранным государствам

В ФСБ РФ утвердят список сведений о российских вооружённых силах, запрещённых к передаче иностранным государствам, даже если информация не относится к гостайне, но может навредить интересам России. Полный список таких сведений включает 61 пункт. Они делятся на военные и военно-производственные.

"Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что запрещённая к передаче информация содержит сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, а также о дислокации, численности и наименовании воинских частей, финансовом обеспечении войск. Кроме того, речь идёт о данных о преступлениях в армии и её моральном состоянии. При этом информации об отечественной космической программе посвящён отдельный ряд пунктов.