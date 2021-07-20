Захарова назвала пропагандой Запада опрос в норвежской газете о России

Норвежская газета Dagbladet сделала заказной соцопрос, который показал, что Россия якобы представляет "главную угрозу миропорядку". Такого мнения придерживается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Специально отобранные эксперты стали рассуждать на полосах издания, что "часть последнего столетия Норвегия непосредственно сталкивалась с российской угрозой", а Россия "постоянно демонстрирует военную мощь и участвует в тех или иных боевых действиях, самый яркий пример — Сирия", — отметила Захарова в своём телеграм-канале.

Она добавила, что в прошлом веке СССР действительно пришлось демонстрировать военную мощь и очистить север Норвегии от немецко-фашистских захватчиков. Также официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что сложно спорить с тем, что РФ участвует в боевых действиях в Сирии, где российские ВКС "громят террористов и защищают международное право".

"Но результаты опроса, конечно, впечатляют. Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия... Далеко не полный список стран, где "демонстрируют свою военную мощь" американцы на протяжении последнего не столетия, а только этого огрызка века. Причём нарушая все мыслимые правовые и этические нормы. А "угрозу миропорядку" несёт всё равно Москва", — написала Захарова.

Она отметила, что, согласно опросу газеты, за Китай как "главную угрозу миропорядку" проголосовало 25% респондентов, за КНДР — 20%, а за США — 4%. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в Норвегии не могут привести хоть один конкретный пример того, что страна "пострадала" от России. По словам Захаровой, опрос доказывает мощь западной медиапропаганды.