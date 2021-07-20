Зеленский заявил, что безопасность в Чёрном море является мировым приоритетом
Вопросу сотрудничества и безопасности украинский президент уделил особое внимание во время переговоров с президентами Грузии, Молдавии и Европейского совета.
Фото © Twitter / Владимир Зеленский
Приоритетом для мирового сообщества должен стать вопрос безопасности в Чёрном море. Об этом в ходе рабочего визита в Грузию заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Значительное внимание мы уделили сегодня развитию безопасности и оборонного сотрудничества в Черноморском регионе. Возвращение Чёрного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом для мирового сообщества", — цитирует пресс-служба Зеленского его слова.
Глава Украины подчеркнул, что основной площадкой для этого должна стать "Крымская платформа". Он пригласил лидеров Грузии, Молдавии и Европейского союза, присутствовавших на встрече, на учредительный саммит платформы, который состоится 23 августа в Киеве.
Напомним, Посольство России в Вашингтоне ранее призвало США отказаться от отработки военных действий в ходе учений в Чёрном море. В частности, манёвры "повышают риски непреднамеренных инцидентов" и "поощряют милитаристские настроения" властей Украины.
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