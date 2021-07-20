Зеленский заявил, что безопасность в Чёрном море является мировым приоритетом

Приоритетом для мирового сообщества должен стать вопрос безопасности в Чёрном море. Об этом в ходе рабочего визита в Грузию заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Значительное внимание мы уделили сегодня развитию безопасности и оборонного сотрудничества в Черноморском регионе. Возвращение Чёрного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом для мирового сообщества", — цитирует пресс-служба Зеленского его слова.

Глава Украины подчеркнул, что основной площадкой для этого должна стать "Крымская платформа". Он пригласил лидеров Грузии, Молдавии и Европейского союза, присутствовавших на встрече, на учредительный саммит платформы, который состоится 23 августа в Киеве.