В ВОЗ заявили о распространении лямбда-штамма ковида более чем в 30 странах

Распространение лямбда-штамма коронавируса зафиксировано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в десятках стран, сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Этот вариант ковида был обнаружен в Перу в декабре прошлого года, месяц назад им заинтересовались медики организации.

"Он циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя до сих пор он был обнаружен более чем в 30 странах", — сказала представитель ВОЗ в ходе сессии вопросов и ответов, которую транслировали в "Твиттере".

Ван Керкхове отметила, что ВОЗ взаимодействует с государствами – членами организации для получения информации о распространении этого варианта коронавируса и пристально наблюдает за лямбда-штаммом.

Напомним, что на лямбда-штамм приходилось большинство заражений в Перу и около трети новых случаев в Аргентине и Чили. В его геноме убийственный коктейль из восьми ключевых мутаций, повышающих заразность вируса. В конце июня в Чехии зафиксирован первый случай заражения новым штаммом "лямбда". Тогда же в России заявили, что пока нет случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса. Предполагается, что эта версия содержит несколько мутаций, учёные не могут точно сказать, вызывает ли этот штамм более тяжёлое течение болезни. При этом в июне в Бразилии выявили новый опасный штамм, который является ближайшим родственником лямбда-штамма SARS-CoV-2.