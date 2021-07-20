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В Сирии заявили об отражении воздушных атак Израиля

Подробности о произошедшем, а также о последствиях пока не приводятся. Есть ли в результате инцидента пострадавшие, также не уточняется.

19 июля, 22:47
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/jzielcke/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">J</a><a href="https://www.flickr.com/photos/jzielcke/16126033287/in/photolist-qz18SF-gxHUQh-8YRPYZ-913S6Z-8ZChea-9176sY-9174cy-8ZFrQw-916LHS-8YRPZ2-8ZpZgj-8Z9F2R-8ZmXjV-8ZmXjT-8YURno-bER3Zy-913cKH-8YURnA-5rCJm8-8ZCeHi-913mZz-8ZCkhV-9176sL-916Btq-zsAtJU-913cKX-ApCc3V-8YRPYH-6d9FWJ-8YUPPs-gxHUUz-6xr8h2-qRqEJK-6d5xBx-qyYxsc-qP8LEE-8ZmZKc-guz2Br-6d9GNU-6d5zHp-6d9LKo-yqjFSV-gcEhNk-UmSir-qySmyw-xtqVkx-6d5Bnk-pUqEFY-y8HViG-y8PHF2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ohannes Zielcke</a></p>

Фото © Flickr / Johannes Zielcke

В Сирии заявили о том, что в ночь на вторник город Ас-Сафира под Алеппо атаковали воздушные ракеты Израиля. Гостелевидение страны сообщило об отражении атак на севере государства.

"Израильский враг в 23:37 (время совпадает с московским. — Прим. Лайфа) совершил воздушную атаку на несколько позиций на юго-востоке от Алеппо — в Ас-Сафире. Наша ПВО отразила атаку и сбила большинство ракет врага", — говорится в сообщении телеграм-канала гостелевидения.

Американские военные попали под обстрел на востоке Сирии

Американские военные попали под обстрел на востоке Сирии

Другие подробности об атаках, а также их последствиях пока не приводятся. Есть ли в результате обстрелов пострадавшие, также не уточняется.

Ранее Лайф сообщал, что американская военная база в Сирии второй раз за сутки подверглась обстрелу. Отмечается, что нападение причинило материальный ущерб, о пострадавших и погибших не сообщается.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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