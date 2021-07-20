В Сирии заявили об отражении воздушных атак Израиля

В Сирии заявили о том, что в ночь на вторник город Ас-Сафира под Алеппо атаковали воздушные ракеты Израиля. Гостелевидение страны сообщило об отражении атак на севере государства.

"Израильский враг в 23:37 (время совпадает с московским. — Прим. Лайфа) совершил воздушную атаку на несколько позиций на юго-востоке от Алеппо — в Ас-Сафире. Наша ПВО отразила атаку и сбила большинство ракет врага", — говорится в сообщении телеграм-канала гостелевидения.

Другие подробности об атаках, а также их последствиях пока не приводятся. Есть ли в результате обстрелов пострадавшие, также не уточняется.