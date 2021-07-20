В Сирии заявили об отражении воздушных атак Израиля
Подробности о произошедшем, а также о последствиях пока не приводятся. Есть ли в результате инцидента пострадавшие, также не уточняется.
Фото © Flickr / Johannes Zielcke
В Сирии заявили о том, что в ночь на вторник город Ас-Сафира под Алеппо атаковали воздушные ракеты Израиля. Гостелевидение страны сообщило об отражении атак на севере государства.
"Израильский враг в 23:37 (время совпадает с московским. — Прим. Лайфа) совершил воздушную атаку на несколько позиций на юго-востоке от Алеппо — в Ас-Сафире. Наша ПВО отразила атаку и сбила большинство ракет врага", — говорится в сообщении телеграм-канала гостелевидения.
Другие подробности об атаках, а также их последствиях пока не приводятся. Есть ли в результате обстрелов пострадавшие, также не уточняется.
Ранее Лайф сообщал, что американская военная база в Сирии второй раз за сутки подверглась обстрелу. Отмечается, что нападение причинило материальный ущерб, о пострадавших и погибших не сообщается.
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