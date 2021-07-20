В Риге подросток за рулём скрывался от полиции на бешеной скорости, пока не загорелась машина
Отмечается, что несовершеннолетний водитель был трезв, а в автомобиле, который он взял без спроса у родителей, находилось ещё четыре пассажира.
Правоохранители Риги задержали подростка, который на 142 километра в час превысил разрешённую скорость движения. Он сумел разогнать родительский автомобиль до 192 км/ч. При этом в автомобиле находилось четыре пассажира, сам подросток был трезв.
Останавливаться сразу водитель не хотел. Полицейским пришлось устроить настоящую погоню, от которой парень рьяно уходил, повышая скорость. Догнать злоумышленника удалось, когда машина подростка загорелась, вероятно, не выдержав нагрузок.
В полиции сообщили, что автомобилем управлял 16-летний молодой человек, который без ведома родителей сел за руль их машины. На него составили три административных протокола, теперь парню предстоят судебные разбирательства вместе с мамой и папой. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.
А в Туве подросток сел за руль авто и разбился насмерть, ещё шестеро детей пострадали. Двое несовершеннолетних были госпитализированы, ещё четверым оказана разовая медицинская помощь.
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