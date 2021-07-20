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Мясников рассказал, какие ягоды стоит есть, чтобы восполнить недостаток витамина C

Кроме того, такие плоды помогают снизить риски разных заболеваний. А их полезные свойства сохраняются и после заморозки.

20 июля, 00:12
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Лучшим источником необходимого для организма человека витамина С, который доступен летом, являются определённые ягоды. О них рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

"Клубника содержит большое количество витамина С, но больше всего его в чёрной смородине. Горсть этих ягод полностью покрывает дневную норму", — сказал врач в эфире телеканала "Россия-1".

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Среди полезных ягод Мясников назвал и чернику. Её ежедневное употребление в течение месяца, по словам телеведущего, может снизить систолическое артериальное давление наравне с медицинскими препаратами. Эта ягода, по его мнению, способна предотвратить развитие деменции, а также снизить риски развития сахарного диабета. Мясников заверил, что даже в замороженном виде полезные свойства этих ягод не теряются.

Ранее врач-кардиолог Валентина Байдина назвала продукты, способные снизить артериальное давление. Она подчеркнула, что богатые витамином С фрукты и овощи даже в небольшом количестве могут помочь гипертоникам.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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