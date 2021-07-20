Экс-президент Сальвадора Артуро Армандо Молина умер в возрасте 93 лет
Бывший политик руководил страной в 70-е годы. Перед смертью он жил в США и умер в штате Калифорния после продолжительной и тяжёлой болезни.
Артуро Армандо Молина. Фото © Wikipedia / Brigadier044
Экс-президент Сальвадора полковник Артуро Армандо Молина скончался в американском штате Калифорния в возрасте 93 лет. Он руководил страной в 1972–1977 годах.
"Наши соболезнования семье и друзьям полковника Артуро Армандо Молины, бывшего президента Республики Сальвадор", — сообщает в аккаунте в "Твиттере" Партия национального согласия, к которой принадлежал политик.
Издание Salvador сообщает, что перед смертью бывший политик находился в США и тяжело болел в течение нескольких месяцев. Молина во время своего руководства Сальвадором проводил курс интенсивного экономического роста, умеренных социальных реформ и репрессивного подавления левой оппозиции. В годы гражданской войны находился в эмиграции, а после её окончания вернулся в страну.
Ранее Лайф сообщал, что скончался экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд. Пост министра обороны США он занимал с 1975 по 1977 год и с 2001-го по 2006-й при президентах Джеральде Форде и Джордже Буше – младшем.
Комментариев: 0