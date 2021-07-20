Экс-президент Сальвадора Артуро Армандо Молина умер в возрасте 93 лет

Экс-президент Сальвадора полковник Артуро Армандо Молина скончался в американском штате Калифорния в возрасте 93 лет. Он руководил страной в 1972–1977 годах.

"Наши соболезнования семье и друзьям полковника Артуро Армандо Молины, бывшего президента Республики Сальвадор", — сообщает в аккаунте в "Твиттере" Партия национального согласия, к которой принадлежал политик.

Издание Salvador сообщает, что перед смертью бывший политик находился в США и тяжело болел в течение нескольких месяцев. Молина во время своего руководства Сальвадором проводил курс интенсивного экономического роста, умеренных социальных реформ и репрессивного подавления левой оппозиции. В годы гражданской войны находился в эмиграции, а после её окончания вернулся в страну.