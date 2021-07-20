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Экс-президент Сальвадора Артуро Армандо Молина умер в возрасте 93 лет

Бывший политик руководил страной в 70-е годы. Перед смертью он жил в США и умер в штате Калифорния после продолжительной и тяжёлой болезни.

19 июля, 23:44
<p>Артуро Армандо Молина. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Coronel_Arturo_Molina.png" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Brigadier044</a></p>

Артуро Армандо Молина. Фото © Wikipedia / Brigadier044

Экс-президент Сальвадора полковник Артуро Армандо Молина скончался в американском штате Калифорния в возрасте 93 лет. Он руководил страной в 1972–1977 годах.

"Наши соболезнования семье и друзьям полковника Артуро Армандо Молины, бывшего президента Республики Сальвадор", — сообщает в аккаунте в "Твиттере" Партия национального согласия, к которой принадлежал политик.

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Издание Salvador сообщает, что перед смертью бывший политик находился в США и тяжело болел в течение нескольких месяцев. Молина во время своего руководства Сальвадором проводил курс интенсивного экономического роста, умеренных социальных реформ и репрессивного подавления левой оппозиции. В годы гражданской войны находился в эмиграции, а после её окончания вернулся в страну.

Ранее Лайф сообщал, что скончался экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд. Пост министра обороны США он занимал с 1975 по 1977 год и с 2001-го по 2006-й при президентах Джеральде Форде и Джордже Буше – младшем.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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