Врач назвала условия для выработки витамина D в организме
Это вещество постоянно требует нового притока, так как не способно накапливаться в организме. Главное его назначение — помощь в усвоении кальция.
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Витамин D, который вместе с витамином A и кальцием или фосфором защищает организм от простуды, диабета, глазных и кожных заболеваний, от простого пребывания на солнце не вырабатывается — обязательно нужно двигаться. Об этом рассказала врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Марина Мамаева. Поэтому как взрослым, так и детям недостаточно просто лежать на солнце — более полезными станут игры на свежем воздухе.
"Есть определённое условие, о котором люди не знают. Витамин D вырабатывается в организме только при движении. Это закон. Когда люди лежат на солнцепёке просто обездвиженные на пляже, это абсолютно бесполезная процедура", — пояснила специалист в беседе с телеканалом "Звезда".
Мамаева отметила, что витамин D постоянно требует нового притока, так как не способен накапливаться в организме. Главное его назначение — помощь в усвоении кальция. А его предшественник — провитамин D — вырабатывается, если находиться под солнечными лучами около 30–40 минут в день.
Ранее Лайф сообщал, что названы продукты, снижающие риск заражения ковидом. Среди них, как отмечают врачи, витамин D.
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