НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Врач назвала условия для выработки витамина D в организме

Это вещество постоянно требует нового притока, так как не способно накапливаться в организме. Главное его назначение — помощь в усвоении кальция.

20 июля, 00:25
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/curoninja/2288054843/in/photolist-ouonU9-opRN7C-4PBfjB-ofaX1T-owBge3-oueCMd-oeMjnr-4PBf8T-4PXFnN-4PBfbk-4PsuqG-4P8jxd-4Psuvq-4P45x4-4PsubU-4PoeiX-4Psu6N-4PTqzx-4Psut7-4PFuf3-ofWqub-4PBfe6-4PoebD-4Psu4S-4PFuj3-4PBfnn-4PBfox-4PFusY-4PXFoQ-4P8jfS-4PBfm6-4PBf9T-oG9ZhW-4PoemH-4PBfit-4PXFff-4PTqJR-4NPJxw-4PXFsy-4P8juN-4P45v8-4P45qX-4PXFm9-4PXFgU-4N26vq-4MWULt-4ubSZr-4P8jsf-4MWURT-4MWUNi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Beach Volleyball Heaven</a></p>

Фото © flickr / Beach Volleyball Heaven

Витамин D, который вместе с витамином A и кальцием или фосфором защищает организм от простуды, диабета, глазных и кожных заболеваний, от простого пребывания на солнце не вырабатывается — обязательно нужно двигаться. Об этом рассказала врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Марина Мамаева. Поэтому как взрослым, так и детям недостаточно просто лежать на солнце — более полезными станут игры на свежем воздухе.

"Есть определённое условие, о котором люди не знают. Витамин D вырабатывается в организме только при движении. Это закон. Когда люди лежат на солнцепёке просто обездвиженные на пляже, это абсолютно бесполезная процедура", — пояснила специалист в беседе с телеканалом "Звезда".

"Всё болит": Мясников рассказал о необъяснимом симптоме нехватки витамина D

"Всё болит": Мясников рассказал о необъяснимом симптоме нехватки витамина D

Мамаева отметила, что витамин D постоянно требует нового притока, так как не способен накапливаться в организме. Главное его назначение — помощь в усвоении кальция. А его предшественник — провитамин D — вырабатывается, если находиться под солнечными лучами около 30–40 минут в день.

Ранее Лайф сообщал, что названы продукты, снижающие риск заражения ковидом. Среди них, как отмечают врачи, витамин D.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Врач объяснил, почему тест на антитела не нужно сдавать до и после вакцинации от ковида

вчера в 12:18

Мясников рассказал, какие ягоды стоит есть, чтобы восполнить недостаток витамина C

сегодня в 00:12

В России в 2022 году запустят новую систему медицинской реабилитации

вчера в 15:33

Пять крупных российских банков впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay

сегодня в 00:56

Депутат Рады Рабинович оскорбил сторонника Зеленского из-за издевательств над русскоговорящими

сегодня в 00:41

Новости партнеров

Layer 1