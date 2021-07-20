Врач назвала условия для выработки витамина D в организме

Витамин D, который вместе с витамином A и кальцием или фосфором защищает организм от простуды, диабета, глазных и кожных заболеваний, от простого пребывания на солнце не вырабатывается — обязательно нужно двигаться. Об этом рассказала врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Марина Мамаева. Поэтому как взрослым, так и детям недостаточно просто лежать на солнце — более полезными станут игры на свежем воздухе.

"Есть определённое условие, о котором люди не знают. Витамин D вырабатывается в организме только при движении. Это закон. Когда люди лежат на солнцепёке просто обездвиженные на пляже, это абсолютно бесполезная процедура", — пояснила специалист в беседе с телеканалом "Звезда".

Мамаева отметила, что витамин D постоянно требует нового притока, так как не способен накапливаться в организме. Главное его назначение — помощь в усвоении кальция. А его предшественник — провитамин D — вырабатывается, если находиться под солнечными лучами около 30–40 минут в день.