Закрытие долга со скидкой: Как не попасть в новую банковскую ловушку Некоторые банки стали предлагать своим клиентам выкупить долг со скидкой. Лайф разбирался, какими проблемами это может грозить. 19 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Российские коллекторские агентства медленно, но верно снижают свою активность. По статистике, в первом полугодии этого года они купили у банков 402 тысячи задолженностей, что на 7% меньше, чем в 2020-м. По оценкам специалистов, главная причина спада активности профессиональных взыскателей связана с многочисленными законодательными ограничениями их деятельности. Более того, с 1 июля текущего года ужесточился регламент общения коллекторов с должниками. В частности, теперь им запретили взаимодействовать с родственниками клиентов без письменного согласия этих людей, а также звонить должнику чаще одного раза в день и более двух раз в неделю. А ещё закон запрещает встречаться с должником чаще четырёх раз в месяц и присылать письменные или голосовые сообщения чаще 16 раз за этот период.

Для банкиров всё это стало проблемой, так как, согласно нормативам Центробанка, на каждую просроченную ссуду они обязаны создать резерв, то есть фактически заморозить сумму, равную до 100% от долга. Некоторые банки идут на хитрость: они предлагают самому заёмщику выкупить свой долг со скидкой от 30 до 50%. Мол, эти деньги банк мог бы заплатить коллекторам, но "по доброте своей" даёт выкупить клиенту.

Фото © Shutterstock

Именно такое предложение получила мать-одиночка Наталья Николаевна, которая проживает в Зеленограде. Женщина потеряла работу ещё в прошлом году. В самом начале пандемии она не смогла закрыть образовавшуюся задолженность по кредитной карте в 50 тысяч рублей. Банк-кредитор практически с первой недели просрочки атаковал Наталью Николаевну звонками и СМС, хотя та нигде не скрывалась, а просила отсрочить выплаты хотя бы на полгода. В итоге банк предоставил ей кредитные каникулы. Однако даже по окончании льготного периода женщине всё равно погасить долг не удалось, так как она не смогла найти постоянную работу. Поэтому, когда представитель банка предложил Наталье Николаевне вместо общего долга в 73 тысячи рублей внести только 37 тысяч, она сразу согласилась.

Через неделю, заняв у родственников деньги, женщина пришла в банк, где её ознакомили с некоей выпиской из банковского положения, действительно позволяющей погасить кредит с дисконтом. Под диктовку специалиста Наталья Николаевна написала заявление и внесла в кассу объявленные ей 37 тысяч, после чего, получив заверение, что её проблема решена, уехала домой. Но уже через три недели задолженность напомнила о себе: по электронной почте женщине пришёл исполнительный лист, согласно которому банк имеет право взыскать с неё все те же 73 тысячи.

Банковский менеджер подтвердил, что банк ещё до внесения денег в счёт погашения получил судебное право всё взыскать через приставов, но пока вопрос принудительного взыскания отложен.

Наталья Николаевна обратилась в суд, чтобы оспорить это решение, но проиграла, так как в представленных женщиной документах (кассовый чек и расходный ордер) суд не увидел, что требование банка выполнено в полном объёме. И представитель банка в ходе судебного слушания заявил, что деньги от Натальи Николаевны действительно были приняты, но они всей задолженности не покрыли, а заявление женщины по поводу дисконта на погашение долга существует, но оно находится на рассмотрении руководства, а решение по нему ещё не принято.

— Наталья Николаевна в своём общении с банком допустила две грубейшие ошибки, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Во-первых, ей следовало получить официальное подтверждение от банка, что он согласен на погашение с дисконтом. А во-вторых, даже при наличии такого письменного согласия саму процедуру погашения следовало бы оформить отдельным соглашением к кредитному договору и получить в банке документ, подтверждающий, что по поводу кредита претензий больше нет. Сейчас женщина может только надеяться, что кредитное учреждение пойдёт ей навстречу и признает внесённую сумму достаточной. Но есть вариант, что банк потребует доплатить ещё 36 тысяч, ведь формально закон это позволяет.

Похожая ситуация случилась и с жителем Краснодара Андреем. Но в его случае банк действовал иначе. После того как мужчина отменил судебный приказ о взыскании долга, представитель банка предложил урегулировать вопрос погашением 60% от остатка задолженности. У Андрея не было таких средств, и банк снова перевёл переговоры в судебную плоскость, теперь уже применив другую процедуру — иск.

Фото © Shutterstock

Получив повестку в суд, он со своей стороны предложил банку закрепить договорённости о погашении долга с дисконтом в 50%, сообщив об этом в ходе судебного заседания. Представитель банка ответил согласием, но в суде на реплику Андрея о дисконте заявил, что об этом не может быть речи, так как банк настаивает на соглашении иного характера — о возобновлении платежей по кредитному договору. Андрей к такому повороту готов не был, и суд вынес решение о взыскании с молодого человека задолженности в полном объёме.

— В деле Андрея банк, конечно, не был заинтересован получать меньшую сумму, поэтому представитель кредитной организации прибегнул к хитрости, — считает заведующий компанией "Западная коллегия адвокатов города Москвы" Александр Инютин. — Андрей, заявив, что он готов погасить половину долга, тем самым обозначил, что у него есть для этого средства, а банк, конечно, захотел получить и эти деньги, и те, которые возможно будет взыскать в перспективе.

Случаи Натальи Николаевны и Андрея совершенно не означают, что погашение долга "со скидкой" невозможно. Однако следует иметь в виду, что, если возникает перспектива такой договорённости, должнику следует проверить, какие на самом деле текущие фактические требования банка. В этом случае без дополнения к кредитному договору не обойтись. И даже если переговоры прошли успешно и все бумаги были сторонами подписаны, нужна ещё справка от банка, что он претензий не имеет. При этом не стоит забывать, что банкиры на любом этапе переговоров одновременно могут обращаться в суд, ведь наличие исполнительного листа позволяет им диктовать должнику свою волю.

Авторы Максим Греков