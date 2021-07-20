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Пять крупных российских банков впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay

Реализация такого сервиса повысит удобство совершения оплат клиентами за границей, считают в финансовых организациях, учитывая, что НСПК расширяет бизнес за пределы РФ.

20 июля, 00:56
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Пять крупных российских банков впервые подключили карты "Мир" к платёжной системе Apple Pay. Некоторые начнут обслуживаться с помощью смартфонов уже с 20 июля — это клиенты "Открытия" и "Росбанка", к сервису также присоединятся Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк, сообщили РБК источники на финансовом рынке.

Отмечается, что "Открытие", к примеру, уже находится на финальном этапе подключения к системе Apple Pay карт "Мир". "Росбанк" также планирует подключиться одним из первых. МКБ собирается внедрить эту услугу к осени текущего года.

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"Мы видим реальную ценность в его (спроса на сервис. — Прим. Лайфа) реализации для владельцев банковских карт платёжной системы "Мир". Учитывая, что НСПК (Национальная система платёжных карт. — Прим. Лайфа) активно масштабирует бизнес за пределы России, реализация сервиса Apple Pay повысит удобство совершения оплат клиентами за границей", — добавил представитель МКБ.

До этого карты "Мир" можно было использовать для электронной оплаты только в кошельках Samsung Pay и Mir Pay на смартфонах с Android. РБК направил запрос о подключении владельцев смартфонов на платформе iOS в другие крупные банки, Apple Pay и НСПК.

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Ранее Лайф сообщал, что карты "Мир" можно будет привязать к Apple Pay. Тогда в бюллетене платёжной системы говорилось, что такая возможность появится уже с 27 апреля, но каждый банк, который выпускает карты "Мир", сможет самостоятельно устанавливать для клиентов срок привязки карты к кошельку Apple.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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