Пять крупных российских банков впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay

Пять крупных российских банков впервые подключили карты "Мир" к платёжной системе Apple Pay. Некоторые начнут обслуживаться с помощью смартфонов уже с 20 июля — это клиенты "Открытия" и "Росбанка", к сервису также присоединятся Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк, сообщили РБК источники на финансовом рынке.



Отмечается, что "Открытие", к примеру, уже находится на финальном этапе подключения к системе Apple Pay карт "Мир". "Росбанк" также планирует подключиться одним из первых. МКБ собирается внедрить эту услугу к осени текущего года.

"Мы видим реальную ценность в его (спроса на сервис. — Прим. Лайфа) реализации для владельцев банковских карт платёжной системы "Мир". Учитывая, что НСПК (Национальная система платёжных карт. — Прим. Лайфа) активно масштабирует бизнес за пределы России, реализация сервиса Apple Pay повысит удобство совершения оплат клиентами за границей", — добавил представитель МКБ.

До этого карты "Мир" можно было использовать для электронной оплаты только в кошельках Samsung Pay и Mir Pay на смартфонах с Android. РБК направил запрос о подключении владельцев смартфонов на платформе iOS в другие крупные банки, Apple Pay и НСПК.