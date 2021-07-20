Стоматолог назвал распространённую ошибку, которая может привести к онкологии

Возникший на фоне неправильной чистки зубов кариес может привести к онкологии, заявил главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Ярёменко. Он уточнил, что иммунитет может не справляться со своей основной задачей "отлова" клеток-мутантов, если все его силы организм вынужден будет бросить на борьбу за здоровье зубов.

"Одна из главных функций иммунитета — "отлавливать" опухолевые клетки-мутанты, которые ежесекундно рождаются в организме каждого из нас. Здоровая иммунная система обычно с этой задачей справляется быстро, но если её силы будут уходить на борьбу с инфекцией от "гнилых" зубов — то клетки-мутанты "останутся без присмотра", что может спровоцировать развитие рака", — рассказал Ярёменко в беседе с порталом "Доктор Питер".

Последствия от не вылеченного кариеса могут также привести приобретённому пороку сердца, заболеваниям гайморовых пазух и гнойным воспалениям мягких тканей, добавил врач. Он отметил, что ошибкой является не систематическая чистка зубов. Правильно делать это 2 раза в день, не использовать ополаскиватели для рта вместо этой процедуры, уделять гигиене не менее 15-20 минут, правильно подбирать зубные щётки по жёсткости и менять их максимум раз в три месяца. Ярёменко также предостерёг от использования зубных порошков. Специалист отметил, что лучше чтобы пасту подобрал гигиенист, которого необходимо посещать раз в полгода.