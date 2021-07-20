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Вирусолог заявил, что "Эпиваккорона" может защитить от мутаций коронавируса

Всё дело в комбинации пептидов, на основе которых препарат изготовлен. Именно это позволяет надеяться, что иммунитет сможет предотвратить заболевание разными вирусными вариантами.

20 июля, 01:38
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Вакцина "Эпиваккорона", скорее всего, сможет помочь организму защититься от новой коронавирусной инфекции даже при разных вариантах вируса, заявил профессор вирусологии Университета Квинсленда, член оперативной группы по SARS-CoV-2 в глобальной сети вирусологов Александр Хромых.

"Пептиды, отобранные для этой вакцины, по результатам предварительных испытаний кодируют консервативные области спайк-белка, что позволяет надеяться, что иммунитет, вызванный вакцинацией, сможет предотвратить заболевание разными вирусными вариантами", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

"Эпиваккорону" признали эффективной против штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс"

"Эпиваккорону" признали эффективной против штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс"

Хромых отметил, что "Эпиваккорона" изготовлена на основе комбинации трёх пептидов из основного коронавирусного антигена — спайк-белка.

Ранее Лайф писал, что в России "Эпиваккороной" привилось более миллиона человек. В центре "Вектор", который создаёт препарат, рассказали об отсутствии серьёзных побочных эффектов у вакцинированных.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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