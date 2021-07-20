Вирусолог заявил, что "Эпиваккорона" может защитить от мутаций коронавируса

Вакцина "Эпиваккорона", скорее всего, сможет помочь организму защититься от новой коронавирусной инфекции даже при разных вариантах вируса, заявил профессор вирусологии Университета Квинсленда, член оперативной группы по SARS-CoV-2 в глобальной сети вирусологов Александр Хромых.

"Пептиды, отобранные для этой вакцины, по результатам предварительных испытаний кодируют консервативные области спайк-белка, что позволяет надеяться, что иммунитет, вызванный вакцинацией, сможет предотвратить заболевание разными вирусными вариантами", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Хромых отметил, что "Эпиваккорона" изготовлена на основе комбинации трёх пептидов из основного коронавирусного антигена — спайк-белка.