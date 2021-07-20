Пушков объяснил Пентагону, почему в России появился "Циркон"

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США известно, почему в России появилась гиперзвуковая ракета "Циркон". Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"США прекрасно знают, почему у России появились новейшие системы вооружений. Им уже пора перестать изображать из себя оскорбленную невинность", — отметил парламентарий.

Так, среди причин появления на вооружении РФ "Циркона" Пушков перечислил целенаправленное приближение НАТО к границам России, курс на военное освоение территории Украины, переброску американский войск в соседние с РФ страны, размещение в них системы ПРО США, выход Вашингтона из ДРСМД, "который было спрогнозировать уже лет 5 назад", а также введение против Москвы 75 различных санкций, представляющих собой "череду актов экономической войны".

Пушков задался риторическим вопросом о том, знает ли об этой ситуации представитель Пентагона Джон Кирби, призвав его обратить свой вопрос с Вашингтону.