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Пушков объяснил Пентагону, почему в России появился "Циркон"

По мнению сенатора, Вашингтону пора перестать изображать из себя оскорбленную невинность.

20 июля, 02:20
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Alexey_Pushkov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Пушков</a></p>

Фото © Twitter / Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США известно, почему в России появилась гиперзвуковая ракета "Циркон". Об этом он написал в своём телеграм-канале.

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"США прекрасно знают, почему у России появились новейшие системы вооружений. Им уже пора перестать изображать из себя оскорбленную невинность", — отметил парламентарий.

Так, среди причин появления на вооружении РФ "Циркона" Пушков перечислил целенаправленное приближение НАТО к границам России, курс на военное освоение территории Украины, переброску американский войск в соседние с РФ страны, размещение в них системы ПРО США, выход Вашингтона из ДРСМД, "который было спрогнозировать уже лет 5 назад", а также введение против Москвы 75 различных санкций, представляющих собой "череду актов экономической войны".

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Пушков задался риторическим вопросом о том, знает ли об этой ситуации представитель Пентагона Джон Кирби, призвав его обратить свой вопрос с Вашингтону.

Ранее в Пентагоне испугались испытаний российского "Циркона". Потенциально дестабилизирующим фактором ракеты являются потому, что эти системы совместимы с ядерными, отметили в американском ведомстве.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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