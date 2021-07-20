Россияне рассказали, почему чаще всего отпрашиваются с работы

Россияне чаще всего отпрашиваются с работы, чтобы обратиться за медицинской помощью. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", сообщает RT.

Так, 44% респондентов отметили, что чаще всего отпрашиваются с работы ради посещения врача. При этом 20% просят у работодателя отгул, потому что плохо себя чувствуют. 22% опрошенных берут отгулы для присмотра за детьми. А ещё 18% не выходят на работу из-за вызова мастера или в ожидании срочной доставки.

Среди опрошенных есть и те, кто просит отгул по неординарным причинам. Например, 6% респондентов отпрашиваются из-за хорошей погоды, 9% — из-за внезапного визита родственников. А 17% уходили в отгул потому, что проспали работу.