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Россияне рассказали, почему чаще всего отпрашиваются с работы

Среди необычных причин — хорошая погода и внезапный визит родственников. Кроме того, некоторые сотрудники берут отгул, когда просто проспали.

20 июля, 03:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россияне чаще всего отпрашиваются с работы, чтобы обратиться за медицинской помощью. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", сообщает RT.

Так, 44% респондентов отметили, что чаще всего отпрашиваются с работы ради посещения врача. При этом 20% просят у работодателя отгул, потому что плохо себя чувствуют. 22% опрошенных берут отгулы для присмотра за детьми. А ещё 18% не выходят на работу из-за вызова мастера или в ожидании срочной доставки.

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Среди опрошенных есть и те, кто просит отгул по неординарным причинам. Например, 6% респондентов отпрашиваются из-за хорошей погоды, 9% — из-за внезапного визита родственников. А 17% уходили в отгул потому, что проспали работу.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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