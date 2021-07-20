В РФ предложили установить ответственность за призыв к отказу от вакцинации

В России предложили установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Копия письма на имя министра юстиции Константина Чуйченко оказалась в распоряжении RT. В ней общественник особенно отмечает случаи с медработниками, отговаривающими прививаться.

"В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании", — говорится в письме.

Петров также отметил, что в России возник "чёрный рынок" продажи сертификатов о вакцинации и QR-кодов. По мнению автора инициативы, предложенные меры помогут повысить ответственное отношение к вакцинации и искоренят "недопустимые явления" в стране.