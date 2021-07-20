В Кабуле несколько ракет взорвалось возле президентского дворца

Три реактивных снаряда было выпущено по президентскому дворцу в Кабуле. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на официального представителя властей.

Как сообщают местные телеканалы, обстрел был произведён во время молитвы в честь праздника Курбан-байрам, который сегодня празднуют мусульмане. Данных о пострадавших пока нет, однако в социальных сетях уже публикуются снимки из Кабула, где видно, что над городом в районе президентского дворца поднялся столб дыма. Кроме того, рядом с дворцом были слышны три взрыва.