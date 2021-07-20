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В Кабуле несколько ракет взорвалось возле президентского дворца

Обстрел был произведён во время молитвы в честь праздника Курбан-байрам, который сегодня празднуют мусульмане.

20 июля, 04:18
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/SaharRahimi_" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сахар Рахими</a></p>

Фото © Twitter / Сахар Рахими

Три реактивных снаряда было выпущено по президентскому дворцу в Кабуле. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на официального представителя властей.

Как сообщают местные телеканалы, обстрел был произведён во время молитвы в честь праздника Курбан-байрам, который сегодня празднуют мусульмане. Данных о пострадавших пока нет, однако в социальных сетях уже публикуются снимки из Кабула, где видно, что над городом в районе президентского дворца поднялся столб дыма. Кроме того, рядом с дворцом были слышны три взрыва.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Багдаде смертница устроила взрыв на рынке, погибло 30 человек. Ответственность за теракт пока не взяла ни одна из группировок, но в южных провинциях Ирака уже усилены меры безопасности.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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