Бросившая дочь в хостеле москвичка пишет жалобы, требуя вернуть ребёнка

Москвичка, которая бросила 11-месячную дочь в хостеле, начала писать жалобы в разные инстанции с просьбой вернуть ребёнка. Однако теперь увидеть малышку горе-матери будет весьма непросто. Как Лайфу сообщил источник, дело оставивших ребёнка в опасности родителей передали в следственное управление.

27-летняя Анастасия рассказала полицейским, что якобы привезла ребёнка к отцу просто погулять. Так она вновь поменяла показания, ведь ранее говорила совсем другие вещи. Девушка вела себя истерично и всячески возмущалась. В свою очередь, как утверждает источник, сам 32-летний отец малышки подозревает супругу в том, что она промышляет проституцией. Мужчина также предоставил оперативникам скриншоты, на которых зафиксирована переписка с незнакомцами.

На данный момент служба опеки занимается изучением всех обстоятельств произошедшего. Отмечается, что вопрос о лишении родительских прав пока не стоит.