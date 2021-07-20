Бросившая дочь в хостеле москвичка пишет жалобы, требуя вернуть ребёнка
Вчера на допросе в полиции девушка вела себя истерично, всячески возмущалась, а также меняла показания. В свою очередь, отец малышки раскрыл неожиданные подробности жизни супруги.
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Москвичка, которая бросила 11-месячную дочь в хостеле, начала писать жалобы в разные инстанции с просьбой вернуть ребёнка. Однако теперь увидеть малышку горе-матери будет весьма непросто. Как Лайфу сообщил источник, дело оставивших ребёнка в опасности родителей передали в следственное управление.
27-летняя Анастасия рассказала полицейским, что якобы привезла ребёнка к отцу просто погулять. Так она вновь поменяла показания, ведь ранее говорила совсем другие вещи. Девушка вела себя истерично и всячески возмущалась. В свою очередь, как утверждает источник, сам 32-летний отец малышки подозревает супругу в том, что она промышляет проституцией. Мужчина также предоставил оперативникам скриншоты, на которых зафиксирована переписка с незнакомцами.
На данный момент служба опеки занимается изучением всех обстоятельств произошедшего. Отмечается, что вопрос о лишении родительских прав пока не стоит.
Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл 18 июля. Девушка оставила дочь одну в гостинице, после чего отправила сообщение своему мужу, с которым находится в процессе развода, о том, что ребёнок — теперь его проблема. В полиции он написал заявление, что не может взять на попечительство ребёнка, потому что у него нет постоянного заработка и места жительства. Девочку доставили в больницу.
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