НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бросившая дочь в хостеле москвичка пишет жалобы, требуя вернуть ребёнка

Вчера на допросе в полиции девушка вела себя истерично, всячески возмущалась, а также меняла показания. В свою очередь, отец малышки раскрыл неожиданные подробности жизни супруги.

20 июля, 09:16
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Москвичка, которая бросила 11-месячную дочь в хостеле, начала писать жалобы в разные инстанции с просьбой вернуть ребёнка. Однако теперь увидеть малышку горе-матери будет весьма непросто. Как Лайфу сообщил источник, дело оставивших ребёнка в опасности родителей передали в следственное управление.

27-летняя Анастасия рассказала полицейским, что якобы привезла ребёнка к отцу просто погулять. Так она вновь поменяла показания, ведь ранее говорила совсем другие вещи. Девушка вела себя истерично и всячески возмущалась. В свою очередь, как утверждает источник, сам 32-летний отец малышки подозревает супругу в том, что она промышляет проституцией. Мужчина также предоставил оперативникам скриншоты, на которых зафиксирована переписка с незнакомцами.

Бросившая дочку в хостеле москвичка раскаялась и хочет вернуть ребёнка

Бросившая дочку в хостеле москвичка раскаялась и хочет вернуть ребёнка

На данный момент служба опеки занимается изучением всех обстоятельств произошедшего. Отмечается, что вопрос о лишении родительских прав пока не стоит.

Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл 18 июля. Девушка оставила дочь одну в гостинице, после чего отправила сообщение своему мужу, с которым находится в процессе развода, о том, что ребёнок — теперь его проблема. В полиции он написал заявление, что не может взять на попечительство ребёнка, потому что у него нет постоянного заработка и места жительства. Девочку доставили в больницу.

Под Саратовом мать бросила на улице младенца в пакете

Под Саратовом мать бросила на улице младенца в пакете

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Анна Рождественская
Анна Рождественская

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В московской квартире нашли тела двух женщин

сегодня в 10:05

"Ни извинений, ни соболезнований": Отец трёхлетнего мальчика, которого насмерть сбила студентка в Москве, рассказал о реакции её семьи

сегодня в 09:13

На Ставрополье задержан глава Управления ГИБДД

сегодня в 09:58

Эколог рассказала, ждать ли петербуржцам грибов после аномальной жары

сегодня в 10:17

Внучка получила СМС от своего дедушки, раскрывшее, почему её личной жизни придёт конец

сегодня в 10:15

Новости партнеров

Layer 1